ADAMU VOLŠU ODRUBILI GLAVU I BACILI U REKU! Majka dečaka napravila JEDNU kobnu grešku u prodavnici, nikad ga više nije videla!

Porodica Adama Volša, "malog dečaka sa bejzbol kapom" čije je ubistvo inspirisalo pokretanje TV emisije "America's Most Wanted", saznala je ko je ubio njihovog sina gotovo 30 godina nakon što je on bio otet u tržnom centru.

Policija na Floridi 2008. godine identifikovala je čoveka odgovornog za ubistvo malog Adama, koje je njegove roditelje učinilo poznatim ličnostima i koje je donelo strah čitavim generacijama porodica.

Čedvik Vagner, šef policije u Holivudu, gradu u blizini Majamija gde je Adam nestao objavio je da je Otis Tul, osuđeni pedofil i ubica koji je umro 1996. godine bio njihov jedini "pravi osumnjičeni" u istrazi i proglasio je 2008. godine slučaj konačno zatvorenim. Vesti su došle kao ogromno olakšanje Adamovom ocu Džonu, koji je posle smrti svog sina započeo kampanju za sigurnost dece i nešto kasnije postao domaćin američke emisije "America's Most Wanted".

"Čitavih 27 godina mi se pitamo ko bi mogao da otme šestogodišnjeg dečaka, ubije ga i odseče mu glavu. Moramo da znamo. Morali smo da znamo", rekao je Džon Volš novinarima. "Živeti u neznanju bilo je pravo mučenje, ali put je sada završen".

Otkrivanje ubice dovelo je do kraja jednog od zloglasnih slučajeva u savremenoj američkoj istoriji, koji je počeo kada je Adamova majka Riv ostavila svog sina da igra igricu u ogranku prodavnice Sirs na nekoliko minuta, dok je ona kupovala lampe dva prolaza dalje. Iako je Riv podigla uzbunu kada je shvatila da njenog sina nema, osoblje prodavnice nije uspelo da obezbedi izlaze.

Kako se kasnije saznalo, Adama je ustvari sedamnaestogodišnji član obezbeđenja zamolio da napusti prostorije. Šesnaest dana kasnije pecaroši su pronašli njegovu odsečenu glavu u kanalu. Ostatak tela nikada nije pronađen. Ubistvo je zapanjilo Ameriku, a fotografija Adama sa pegama na licu postala je simbol izgubljene dečje nevinosti.

Godinama koje su usledile, roditelji u Americi su pominjali njegovo ime kad god su učili svoju decu da ne uzimaju ništa od stranaca. Čitava nacija je bila besna na policiju koja je po protokolu čekala 72 sata pre nego što je zvanično proglasila da je Adam nestao.

foto: youtube printscreen

Džon i Riv Volš su bili šokirani kada su nedelju dana kasnije saznali da oko 80 dosto policijskih odeljenja nije bilo upoznato sa nestankom Adama. To iskustvo nateralo ih je uspeju u tome da svaka javna institucija usvoji proceduru poznatu kao "Kod Adam" u slučajevima sa nestalom decom. Od tada Džon Volš neumorno zastupa sigurnost dece, pojavljivao se u mogim TV emisijama apelujući na roditelje da nikada ne ispuštaju malu decu iz vida.

Sve je dovelo do toga da on bude izabran za domaćina pilot emisije "America's Most Wanted" koju i dan danas vodi. Na 25. godišnjicu od Adamovog nestanka 2006. godine predsednik SAD Džordž Buš potpisao je program Zaštita dece Adam Volš i sigurnosni akt, koji je ustanovio nacionalnu bazu podataka o prestupnicima koji su seksualno zlostavljajli decu.

Tul, koji je proglašen krivim za mnoštvo nepovezanih ubistava, živeo je u blizini tržnog centra u kojem je Adam nestao. Kasnije, iza rešetaka, on je u nekoliko navrata priznao da je ubio dečaka, ali je holivudska policija odbila da mu poveruje jer je on imao reputaciju da preuzima odgovornost za ubistva koja nije počinio. Tul je umro od posledica ciroze jetre 1996. godine posle još jednog priznanja na samrtničkoj postelji.

(Blic.rs)