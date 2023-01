RAT SE ZAHUKTAVA SVE VIŠE: Stoltenberg obećao Kijevu sve više teškog naoružnja članica NATO! Svi čekaju Ramštajn

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je nemačkom dnevniku Handelsblat da Ukrajina uskoro može očekivati još isporuka teškog naoružanja iz zapadnih zemalja. „Nedavna obećanja o teškoj vojnoj opremi su značajna – i očekujem više u bliskoj budućnosti“, rekao je on.

Kijev već neko vreme traži pomoć u vidu teškog naoružanja, uključujući tenkove, ali zapadne zemlje do sada nisu bile voljne da to učine, plašeći se da će to biti protumačeno kao njihov ulazak u rat ili da bi uznemirile Rusiju. .

Sledeće nedelje u vazduhoplovnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj biće održan sastanak ukrajinske odbrambene kontakt grupe koja koordinira isporuku oružja Kijevu. Nalazimo se u odlučujućoj fazi rata“, rekao je Stoltenberg. „Zato je važno dati Ukrajini oružje koje joj je potrebno da pobedi“, rekao je on.

foto: Colin C. Hill / Alamy / Profimedia

Od početka ruske ofanzive na Ukrajinu prošlog februara, zapadne zemlje proširuju opseg naoružanja koje isporučuju Kijevu. Ranije ovog meseca, Francuska, Nemačka i SAD su obećale francuske lake tenkove AMKS-10 RC, 40 nemačkih borbenih vozila pešadije Marder i 50 oklopnih vozila Bredli. Ukrajina se zalaže za dobijanje više teških borbenih vozila.

foto: Printscreen/YouTube

Britanski premijer Riši Sunak je u subotu u razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim najavio da će Ujedinjeno Kraljevstvo Ukrajini obezbediti 14 tenkova Čelendžer 2. Time bi Velika Britanija postala prva zapadna zemlja koja će Kijevu snabdevati željene teške tenkove.

Stoltenberg je izrazio uverenje da je ruski predsednik Vladimir Putin napravio grešku kada je napao Ukrajinu. "Precenio je snagu svojih oružanih snaga. Vidimo njihove pogrešne korake, nedostatak morala, probleme sa rukovodstvom, njihovu lošu opremu," rekao je on. On je, međutim, dodao da su Rusi „pokazali da su spremni na teške gubitke da bi postigli svoj cilj“.

Kurir.rs/RTV SLO