"KINA SE OKURAŽILA, NA SNAZI JE NOVA PODELA KARATA SUPERSILA" Vukašinović: Postoji sumnja da je OVDE upotrebljeno SEIZMIČKO ORUŽJE

Američki borbeni avion F-22 oborio je neidentifikovani leteći objekat cilindričnog oblika. Ovo je drugi slučaj obaranja balona, pošto je kineski balon oboren, jer je označen kao špijunski. A, neidentifikovan objekat navodno je viđen i u Kini.

Sjedinjene Američke Države hitno su juče zatvorile vazdušni prostor iznad delova jezera Mičigen. Ova oblast je proglašena "vazdušnim prostorom nacionalne odbrane".

Šta to tačno znači rekli su gosti jutarnjeg programa Redakcija:

Petar Bošković, vojni komentator, Velibor Vukašinović nekadašnji glavni vazduhoplovni inspektor SRJ, generalni direktor JAT-a i vojni pilot i Stefan Vladisavljev, iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Bošković je spomenuo oboreni balon, pa prokomentarisao gorepomenuti incident.

foto: Kurir tv

- Mislim da se Kina malo okuražila, ali ne radi se o letećem objektu, već o meteorološkoj spravi koja se inače upotrebljava, ali se sada zloupotrebljava, jer se slike koje se dobijaju iz ovog balona mnogo jasnije nego kada on slika iz stratosfere iz satelita - započeo je pa ispričao još jedan interesantan detalj.

- Ukoliko vi želite da srušite taj balon morate da aktivirate PVO sistem, i u tom momentu balon slika aktiviranje PVO sistema i ima uvid u vašu opremljenost. Kina, sada pokazuje geostrategijsku stvar, pokazuje da je nova podela karata već na stolu i to o novom svetskom poretku - rekao je Bošković.

Vukašinović se osvrnuo na ranija dešavanja, nazivajući konkretan slučaj iznad jezera Mičigen, banalnim.

foto: Kurir tv

- Ovo pompezno izjavljivanje - Bajden je dao naređenje, i ostalo - molim vas to je smešno, zamislite Napoleona da se bavi ovakvim glupostima. Meni ovo liči na lažnu zastavu. Ovde se radi o tome šta je iza toga! Prvo, da se ne bi mnogo pričalo o zemljotresima u Turskoj. O eventualnoj mogućnosti da je zemljotrese u Turskoj izazvalo oružje Haarp, to je seizmičko oružje! U Turskoj će biti od 100-200 hiljada mrtvih, a mi pričamo o nekom balonu i obaranju. 200 satelita na zemaljskoj kugli postoji, od kojih njih 200 pruža usluge ukrajinskoj vojsci, a od toga 70 vojnih satelita, pa vidi se dugme na rukavu, nije potreban jedan balon za to, ove vesti su samo za javno mnenje i seniti prostotu - rekao je Vukašinović, nazvavši sve besmislenim.

Histerija u SAD zbog narušenih odnosa Vašingtona i Pekinga prokomentarisao je Vladisavljev, koji se putem poziva uključio u razgovor.

foto: Kurir tv

- Meteorološki balon je bila preterana vest i reakcija na nju. Odnosi između najvećih sila se zaoštravaju. Definitivno postoji pokazatelj da će SAD pozicionirati Kinu kao glavnog rivala, ne bih se usudio da kažem glavnog neprijatelja, ali za potrebe skretanja pažnje, da, uz napomene da sada dobijamo poruke iz Pekinga, da se priprema intervencija za uklanjanje nevidiljivog letećeg objekta - rekao je i dodao šta očekuje dalje u odnosima Vašingtona i Kine:

- U mnogim slučajevima, podsetiću da kompanija Huavei uopšte se ne može koristiti na prostoru SAD. Imajući u vidu koliki je tehnološki nadzor nad svim povezanim organima sa centralnim Pekingom, sigruno postoji neko iz njihove službe koji zna o kakvim se snimcima radi - rekao je Vladisavljev naglasivši da postoje argumenti koji ukazuju na treći svetski rat.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud