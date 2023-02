GRAČ U LOVU NA UKRAJINSKI OKLOP: Jedan dan u borbenoj akciji sa SU-25! Od Avganistana preko Čečnije do Ukrajine VIDEO

niski let

Pojavio se u Avganistanu kada je pokrenuta bila operacija "Romb" obeležio je devet godina rata u toj zemlji, dva čečenska rata 1994-1996 i 1999-2006, rusko gruzijski rat avgusta 2008, sve sukobe na Kavkazu i skoro već godinu dana rata u Ukrajini.

Su-25 radna mašina sovjetske ,a kasnije i ruske jurišne avijacije, koji se svakodnevno koristi nad istokom Ukrajine. U niskom letu raketria ciljeve uglavnom nevođenim raketnim zrnima, a onda se udaljava.

foto: screenshot

U poslednjih godinu dana rata podjedanko ga koriste ruski i ukrajinski piloti borbene avijacije. Ove letelice sa obe strane su obarane, ali su pokazale i žilavost i otpornost na prenosne PVO sisteme Stinger, Prion, Igla.

Rusko ministarstvo odrbane u skladu sa svojim propagandnim aktivnostima objavili su snimak borbenog delovanja suhoja SU-25 u borbenim operacijama širom Ukrajine.

Na snimku se vidi let para Su-25 na malim visinama, koji s lansiraju nevođene rakete na ciljeve na zemlji. Mata kako je navedeno u snimku bio je oklop ukrajinske vojske koji je bio zamaskiran.

Snimak počinje pripremom pred poletanje gde piloti pregledavaju avion i kreću na zadatak. Kamera prikazuje proceduru i uzletanje suhoja, kao i let na ekstremnom maloj visini i lansiranje nevođenih raketnih zrna, manevrisanje uz izbacivanje IC maca i sletanje. Ono što je zanimljivo na snimku jeste zatamnjenje serijskog broja letelice.

foto: screenshot

SU-25

Ovaj avion još pre nego što je ušao u operativnu upotrebu po naređenju tadašnjeg sovjetskog ministra odbrane maršala Ustinova upućen je u Avganistan 1980. Tako je već 1981. delovala cela jedna borbena eskadrila, a već 1984. čak puk od 40 aviona Su-25. Zbog svoje ružnoće piloti su ovaj avion nazvali „Grač“-Vrana.

Za osam godina rata u Avganistanu izveli su 60.000 avio-poletanja. Bilo je slučajeva da su u jednom danu pojedini piloti imali čak do 10 poletanja. Ukupno za sve vreme rata od 1980-1981 oborena su 23 aviona. Borbena žilavost ovog aviona zasnovana je na sposobnosti da preživi pogodak umesto da izbegava PVO. Pilotska kabina, motor, rezervoar za gorivo zaštićeni su titanijumskim pločama, koji je otporan na kalibar 12,7 mm, a delovi motora su dobili i dodatnu zaštitu od titanijuma i gume.

Kada su mudažhedini u Avganistanu od CIA dobili prenosne PVO sisteme Stinger. Za kratko vreme oboreno je bilo šest letelica. Taktika koju su do tad koristili, kao i danas u Ukrajini niski let morala je biti promenjena pa su otišlli na visine od preko 5.000 m gde su bili nedostupni za rakete koje se lansiraju sa ramena. U Ukrajini to još nije bio slučaj. Naknadno motori su dobili uređaje za gašenje freonom, a u trup je ubačena titanijumska ploča debljine 5 mm koja treba da spreči ispadanje oba motora. U poslednjem slučaju ta ploča je odigrala značajnu ulogu. Ukupna masa oklopne zaštite na modifikovanim suhojjima 25 dostigla je 1.100 kilograma. Letelice su dobile snažnije motore R-195, koji su stvarali manju temperaturu na izduvniku i time manji IC odraz.

foto: screenshot

Ukrajinska vojska imala je u svom sastavu jedan puk sa ovim jurišnicima i većina ovih letelica je uništena u vazduhu, najviše u okolini Hersona i Donjecka, ali i u napadima na aerodrome. Ruska avijacija od kraja avgusta intenzivno i u velikom broju koristi ove avione koji deluju u paru.

TAKTIČKO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Projektant OKB Suhoj

Namena: Jurišnik

Dimenzije: dužina 15,53 m, razmah krila 14,36 m, visina 4, 8m

Masa: prazan 9.315 kg, maksimalna poletna17.600 kg

Pogonska grupa: dva turbomalzna motora Sojuz R-95Š, kapacitet goriva 3.000 kg.

Naoruažanje: dvocevni top GŠ-30-2 kalibra 30 mm sa 250 granata, rakete: H-25ML, H-29L/T, nevođena raketna zrna S-8, S-13, S-25, rakete vazduh-vazduh R-60M