"PROVOCIRAJU KINU TAKO DA ĆE NA KRAJU DA IZVRŠI INVAZIJU" Spasić: Kako ona preti Americi, kad SAD ima 400 vojnih baza oko Kine?

Šef CIA Vilijam Berns rekao je da američki obaveštajci izveštavaju da je kineski predsednik Si Đinping naredio vojsci njegove zemlje da bude spremna za invaziju na Tajvan do 2027.

Kina je optužila SAD da ugrožavaju mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu nakon što je američki vojni avion danas preleteo kroz Tajvanski moreuz.

Može li ovaj incident da izazove porast tenzija?

Na ovo pitanje debatovali su gosti u jutarnjem programu Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije i Sanja Arežina, stručnjak za Kinu i autor knjige "Kina u Evropi".

Spasić je dao svoje mišljenje.

- Ne mogu da komentarišem nešto za šta ne postoji dokaz sa kineske strane. Sve se bazira na nekim medijskim izveštajima i navodima da postoji neka pretnja i dolazimo do čuvene fraze gde jedna strana kaže da je Kina hegemon, a ja postavljam pitanje Kako može Kina da preti, a ima 400 vojnih baza oko Kine - rekao je Spasić.

Da li ovo može da utiče na porast tenzija izjasnila se i Arežina.

- Suština je u tome da SAD gledaju Tajvanski moreuz kao deo međunarodne vode, a Kina kao deo svoje unutrašnje teritorije. Mogli smo da vidimo igrali su tu neku vrstu arbitra između Tajvana i Kine, tako da Kina prisajedini Tajvan mirnim putem, a sprečavajući Tajvan da proglasi nezavisnost. Dolaskom Donalda Trampa na vlast pojačana je negativna američka retorika. I republikanci i demokrate govore javno da će Kina napastiTajvan. Ne postoje dokazi za to i stalna je manipulacija činjenica. Ono što je senator Kris Marfi rekao sa tim stalnim istupima američkih zvaničnika je da će Kina napasti Tajvan, i celokupna politika Amerike svodi se na to, da će na kraju to i da se desi - rekla je Arežina.

Mozak kineske spoljnopolitičke teorije je Hu Ning, prema Arežini, što nam pokazuje da će politika "jedna zemlja dva sistema", biti napuštena.

- Moraće da se pronađe nova politika koja će se strateški osloniti na politiku SAD. Moram da napomenem u prethodnom periodu, SAD su povukle dosta poteza, kojim su pokazale Kini da mora da menja svoju spoljnu politiku. Osnovali su jedan strani komitet koji će se baviti strateškim takmičenjem, ne sa Kinom nego sa komunističkim rukovodstvom same Kine i on neće imati zakonodavnu vlast nego će davati izjave za javnost i voditi američku retoriku prema Kini - saopštila je Arežina.

Spasić je naglasio da je Kina neutralna po pitanju Ukrajine, ali da nikako nije pasivna.

- Možemo da kažemo da ima aktivnu neutralnost. Kao što je snabdevanje tržišta. Stav kaže da tržište mora da bude slobodno, a ne može da bude slobodno ako postoje sankcije. Sa jedne strane je narativ Zapada: Kina ima prijateljske odnose sa Rusijom, to je pretnja. Sa druge strane Zapad kaže: Kina mora da utiče na rukovodstvo Rusije, e to je ta kontradiktornost. Amerika ima svoj interes na Tajvanskom moreuzu - kaže Spasić, saopštivši suštinu.

- Ni jednom odlukom Kina nije ugrozila nekog. Kina je nakon posete Nensi Pelosi organizovala vojne vežbe, a ne obrnuto. To je suštinska distanca koja govori da je Kina uvek posvećena miru. Gde će biti glavne borbe Amerike i Kine to je područje ekonomije. Kina je potpisala regionalni sveobuhvatni ekonomski sporazum u Aziji. A onda je odmah, Bajden izašao sa sporazumom APEK, isto dobar sporazum, Azijsko pacifička ekonomska saradnja. A sa druge strane imate Ameriku koja je okružila Kinu vojnim bazama - naglasio je Spasić.

Zbog čega je važan Tajvan?

Na pitanje voditeljke izjasnila se Arežina.

- Između ostalog, SAD su započele obuzdavanje Kine, jer im ne ide u prilog da Kina prisajedini Tajvan, jer će Kina strateški ojačati, pa su zbog toga, prethodne godine, promovisale novi zakon "Science and chips" kojim su dodelili brojna sredstva, subvencije, za izgradnju raznih fabrika na tlu SAD, kojim je Tajvan dobio dozvolu za izgradnju fabrike u Arizoni, što će omogućiti da američki građani lakše dolaze u posed čipova - rekla je i naglasila:

- Kada je ekonomija u pitanju, možemo da vidimo da ona raste uprkos sveprisutnom negativnom narativu između Amerike i Kine. Na marginama Minhenske konferencije razmenjene su određene reči koje su išle u tom pravcu postavljanja zaštitinih ograda, a sa druge strane Amerikanci su pripretili Kinezima da ne stanu na stranu Rusa, čime su poslali poruku da im taj odnos ne odgovara - rekla je Arežina.

