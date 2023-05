Korkodelović: Ne nazivaju uzalud centralnu Aziju kutijom sa draguljima

Uoči početka samita Kine i pet zemalja centralne Azije, koji će ove nedelje biti održan u Sijanu, nekadašnji urednik spoljnopolitičke redakcije Tanjuga, Borislav Korkodelović, izjavio je da sa jedne strane imamo veliku diplomatsku aktivnost najvišeg kineskog rukovodstva, koja je počela nakon 20. kongresa Komunističke partije Kine, prošlog novembra, a sa druge, kako je sam predsednik Si Đinping rekao, najkomplikovanije međunarodne odnose u proteklih sto godina.

– Imajući to u vidu, ovo bi trebalo da bude veoma značajan samit, tim pre što se sam skup savršeno uklapa u inicijativu „Pojas i put“ – rekao je Korkodelović.

Prema njegovim rečima, predsednik Si Đinping nije slučajno pre deset godina obelodanio nameru Kine da uspostavi privredne koridore duž puteva svile baš u Kazahstanu koji je najznačajnija država centralne Azije.

– Područje centralne Azije ne nazivaju bez razloga kutijom sa draguljima. To je područje međunarodne ekonomije koje se prostire na oko četiri miliona kvadratnih kilometara i okuplja oko osamdeset miliona ljudi, a u poslednjoj deceniji je zabeležilo prosečnu stopu privrednog rasta od 6,2 odsto, daleko iznad svetskog proseka – kaže Korkodelović.

Korkodelović smatra da kineske inicijative veoma doprinose međunarodnom miru i stabilnosti, jer nasuprot politici konfrontacije, koju sprovode SAD, imamo veliku diplomatsku aktivnost NR Kine u cilju postizanja mira.

– Tu pre svega želim da pomenem plan od 12 tačaka zvaničnog Pekinga za mirovno posredovanje u Ukrajini, ali i tri strategijska dokumenta, odnosno kineske globalne inicijative za razvoj, bezbednost i kulturnu saradnju. Čitao sam reakcije zapadnih analitičara i novinara koji jednostavno ostaju bez daha kada Kina u pet dana objavi tri ključna dokumenta. To može samo da ostvari jedna dugotrajna, civilizacijski utemeljena država sa izuzetno sposobnim kadrovima i dalekovidim liderima kao što su predsednik Si i ljudi iz Komunističke partije Kine okupljeni oko njega – dodaje Korkodelović.

On je istakao bojazan da Australija i Japan u tom delu sveta nisu usamljeni sledbenici američke politike konfrontacije i da se takvoj politici sve više priklanja Južna Koreja.

Govoreći o desetoj godišnjici „Pojasa i puta“, Korkodelović je istakao da se svi slažu da je posredi najambiciozniji međunarodni poduhvat na ekonomskom planu u 21. veku.

– Ne samo da je to najambiciozniji, nego se „Pojas i put“ uveliko sprovodi. Kina je objedinila 151 zemlju ili tri četvrtine čovečanstva u okvir te inicijative. Oko 420.000 ljudi je pronašlo posao. Četrdeset miliona ljudi je izvučeno iz siromaštva... To su brojke koje su impresivne i to je, opet, kontrast u odnosu na politiku koju vidimo da na Zapadu sprovode, a koja će, bojim se, biti sve oštrija kako bude dalje suočavana sa izuzetnim uspesima koje Kina sprovodi na ekonomskom planu – zaključio je Korkodelović.

