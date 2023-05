NAJVEĆI SUPARNIK DONALDA TRAMPA: Ja ću biti vaša osveta! Smajlović: Može da bude izabran čak i iz zatvora! On je NEZAUSTAVLJIV

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis objavio je svoju kandidaturu za predsedničke izbore 2024. godine, tokom razgovora s direktorom Tvitera Elonom Muskom.

DeSantis je time postao najveći suparnik bivšem predsedniku Donaldu Trampu. Podsetimo, nešto ranije svoju kandidaturu iz redova republikanaca objavio je i jedini afroamerikanac u američkom senatu Tim Skot.

O izborima pre izbora danas razgovarala je voditeljka emisije Puls Srbije sa novinarkom Ljiljanom Smajlović.

Ona se osvrnula na dešavanja na KiM, nakon čega je dala uvid u političku sferu u SAD.

- Pretpostavljali smo da će sve biti kako jeste. Kada u Srbiji počne neka politička kriza, to se sa najvećim interesovanjem prati u Prištini i oni se raduju svakoj destabilizaciji Vučića i ne bi me iznenadilo da oni urade sve što mogu na današnji dan, koji je važan za Vučića i Srbiju. Amerikanci su stalno radili istraživanja na Srbima o bitnosti Kosova - započinje ona.

Nakon toga je dala uvid u sve koji su se kandidovali za predsedničke izbore u Americi.

- Tim Skot je nada republikanaca da mogu da otkinu deo crnačkih glasova od Demokrata. To je dobra kandidatura koja podseća ljude da sve više crnaca glasa za Republikance. U Americi upsevate da pobedite samo tako što dovedete one koji inače ne žele da glasaju. Crnci kada izađu u većem broju, oni reše izbore - kaže Smajlović.

Za Santisa je jako važnim navela ideologija osveštene klase u Americi.

- DeSantis je ideologija osveštene klase, a to su ljudi za prava transrodnih osoba, za prava onih koji hoće da promene pol i tu se malo otimaju Tramp i DeSantis. On je pokazao da je u stanju da upotrebi državne prerogative u bici protiv te ideologije. Doneo je zakon da se u školama ne može predavati sadržaj koji podstiče promenu pola, i voli da kaže da "voke" ideologija dolazi u Floridu da bi umrla. To su kulturološki ratovi. DeSantis i Tramp se razilaze po pitanju rata u Ukrajini i tu su najveće razlike - rekla je.

Trampu je, ipak, naklonjena javnost.

- On sada kaže svojim glasačima "ja ću biti vaša pravda, ja ću biti vaša osveta" ! On je, ja mislim, nezaustavljiv. Njemu se smeši nekoliko ozbiljnih pravnih problema, ali po američkim zakonima on može da se kandiduje i dok sedi u zatvoru! Ti ljudi koji su za njega, oni stvarno misle, da žele da se osvete establišmentu i eliti. I da su oni sredstvo osvete nad onima koji vladaju - rekla je Smajlović.

