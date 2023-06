STRUČNJAK O ČUVENOJ RUSKOJ ODBRAMBENOJ TAKTICI "MASKIROVKA": Primenjivao je i Sovjetski savez! Ukrajinci traže slabe tačke?

Raste broj žrtava u poplavama nakon uništenja brane Kahovka, tako da je na obe strane ukupno prijavljeno 45 smrtnih slučajeva. Iz Evropske unije najavljuju da nove isporuke oružja Kijevu, odnosno milion komada oružja visokog kalibra u narednih 12 meseci. S druge strane ruski zvaničnici optužuju Ukrajinu da je granatirala oblast oko grada Kurska na zapadu Rusije.

Razvoj situacije u Ukrajini komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije Aleksandar Šešelj, zamen.ik predsednika SRS i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

Šešelj je ocenio da Ukrajina neće biti primljena u NATO pakt:

- Ukrajina sasvim sigurno neće postati članica NATO, zato što bi bilo komplikovano na zapadu da se objasni kako to da Poljaci, Nemci, Britanci ne ratuju onako kako ratuju Ukrajinci. Oni hoće da finansiraju, da uvode sankcije i pružaju pomoć Ukrajini na razne načine, ali da poginu za Ukrajince za to svakako nisu spremni. S druge strane to bi eksaliralo sukob na viši nivo. Milsim da članica NATO neće nikad postati, a i pitanje je šta će ostati od Ukrajine za godinu, dve ili pet.

Đokić se saglasio da članstvo Ukrajine u NATO nije realno dok rat traje.

- Svi svetski stručnjaci tvrde da Ukrajina u nekom razumnom roku neće ući u NATO da se ne bi zaoštravali sukobi sa Rusijom. Trenutno, mislim da je to nerealna opcija jer bi ukoliko se to desi Ukrajina imala pravo da traži vojnu intervenciju NATO zemalja. Kada se završi rat sve karte će biti otvorene. NATO nije jedini vojni savez. Može hipotetički Ukrajna da napravi neki pakt sa, recimo Amerikom, ali to je sve u sferi nagađanja - rekao je Đokić.

Prokomentarisao je napredovanje ukrajinske kontraofanzive:

- Mnogi eksperti tvrde da glavnina ukrajinske vojske nije još upotrebljena. Oni sada traže slabe tačke u ruskoj odbrani kako bi videli gde mogu da prođu, ali za sada se vode više lokalne borbe po selima i nema drastičng proboja. Rusi su inače poznati po toj svojoj "Maskirovki" koja je dobila naziv po tome što vojska na dobro utvrđenim borbenim položajima ne može da se primeti. Pitanje je koji je kapacitet uKrajInskh snaga da probIju tako dugačak front, ali u ratu ne možete ništa sa sigurnošću reći.

