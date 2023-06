"SADA JE PUTINOVA POZICIJA ZNATNO OJAČALA!" Stručnjaci analiziraju sukob sa Vagnerom: Rusija je velika zagonetka uvijena u enigmu

U Rusiji je u subotu ujutru došlo do pokušaja puča, kada su borci paravojne grupe „Vagner” zauzeli Rostov na Donu i preko Voronježa u konvojima vozila krenuli prema Moskvi.

Na čelu pobune bio je Jevgenij Prigožin, čiji su plaćenici nedavno zauzeli Bahmut u Ukrajini. Naime, on je tvrdio da su njegove trupe napadnute od strane ruske armije, nakon čega su krenule u marš ka glavnom gradu Rusije.

Marš ka Moskvi izazvao je pravi haos i paniku u Rusiji, ali je Prigožin nakon razgovora sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, naredio povlačenje. Borci grupe Vagner vratili su se u baze u zamenu za bezbednosne garancije.

foto: ap

Posle dogovora u kojem je posredovala Belorusija, u subotu uveče, Vagnerovi borci počeli su da se povlače iz vojnog štaba u Rostovu koji su zauzeli.

Gosti koji su analizirali aktuelnu situaciju u ratu su general Stanko Vasiljević i Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjrstva iz Centra za društvenu stabilnost.

Vasiljević je rekao da je Vagner grupa legalna vojna kompanija.

- Naravno da je sve to oko Vagnera bilo iznenađenje, ne samo za mene, već i za ceo svet, osim za mali broj ljudi koji su, po sadašnjim informacijama, znali da će se to desiti. Vagner je privatna vojna kompanija, a veliki broj ljudi ne razlikuje klasične plaćenike i privatnu vojnu kompaniju. To su legalno osnovane kompanije koje pružaju širok spektar usluga, kao što su učestvovanje u borbenim operacijama, obuka, pomoć, obezbeđenje objekata... Prigožin je započeo, odnosno ta grupacija je formirana kao obezbeđenje naftovoda, gasovoda... Nakon toga je proširio svoju delatnost tako da rade poslove iz oblasti bezbednosti, a jedan od tih poslova je učestovovanje u borbenim dejstvima - započeo je Vasiljević, pa nastavio:

- Naravno, njima svima je osnovni motiv novac, ali nije jedini. Privatne vojne kompanije su legalne, plaćaju poreze, a vrše usluge državnim akterima ili nekim drugim koji ih plati. Putin je gledao kroz prste Prigožinu verovatno zbog ličnih poznanstva. Oni se poznaju 40 godina. Tada je Prigožin otvorio restoran u Sankt Petesburgu, a Putin je kao zamenik gradonačelnika dolazio u njegov restoran.

Obrknežev je podelio izjave Prigožina u tri faze.

- Što se tiče početka ili kraja tog marša, koji jeste čudan, imamo toliku kilometražu koju Prigožin prolazi, a da ga niko ne zaustavlja. Najbitnije je da nije došlo do krvoprolića jednog istog naroda sa različitim sagledavanjima na situaciju. Međutim, on je prethodnih meseci imao neke izjave, i to može u tri faze da se podeli. Prvo je rekao da u Bahmut ne stiže vojno naoružanje. Druga faza je bila kako Rusija nije dobro osmislila vojnu operaciju u Ukrajini. Treća je kada on direktno napada načelnika generalštaba i ministra odbrane - rekap je Obrknežev, pa dodao:

- Sam marš se na Zapadu propagira kao pad Rusije, poljuljane strukture, problemi, da nisu sposobni da zaustave neku vojsku koja se nalazi u njihovoj državi. To je jedan ugao, s druge strane, imamo izjave jakih svetskih zemalja, kao što su Kina i Turska, koji su dali veliku podršku Putinu i njegovom režimu. Smatram da se Putinova pozicija ojačala posle ovoga. Sada ima podršku između 80 i 85 procenata građana Rusije, a dosad je imao nešto iznad 60.

foto: Shutterstock

Vasiljević je komentarisao tvrdnje da je Rusija, ovim nedaćama, pokazala svoje slabosti:

- Ne bih bio na tom stanovništvu. Kao što je i Čerčil rekao, Rusija je velika zagonetka uvijena u enigmu. Dakle, to što mi vidimo, jedno je izlog, a drugo je magacin. Veliki je upitnik oko toga šta su prave informacije. Dezinformacija je da je Putin pobegao iz Moskve. Vagner nije imao političke ambicije da zameni Putina, ali je imao ambicije da zameni ministra odbrane.

