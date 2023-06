NEKA SE PRIGOŽIN PAZI OTVORENIH PROZORA U BELORUSIJI: Bivši direktor CIA poslao poruku ŠEFU "VAGNERA" (FOTO, VIDEO)

Dejvid Petreus, bivši direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) i penzionisani general američke vojske, ocenio je da je Jevgenij Prigožin, šef privatne vojne kompanije "Vagner", u subotu "izgubio nerve" i pokrenuo pobunu protiv ruskog vojnog rukovodstva.

- Prigožin je zadržao svoj život, ali je izgubio "Vagner" i trebalo bi da bude veoma oprezan kada bude blizu otvorenih prozora u svom novom okruženju u Belorusiji - kazao je Petreus za CNN.

Dejvid Petreus foto: Printscreen CNN

Sajt Hil prenosi ocenu Petreusa da je "jasno da je Prigožin izgubio nerve".

- On je bio... na nekih dva sata vožnje od predgrađa Moskve, gde su počeli da spremaju odbrambene pozicije. Ova pobuna, iako su je duž puta pratili određeni aplauzi, deluje da nije privukla onu vrstu podrške kojoj se on (Prigožin) nadao. In on je odlučio da prihvati sporazum i odustane - rekao je Petreus, misleći na sporazum sklopljen između Prigožina i Kremlja uz posredovanje beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka.

Po tom sporazumu, Prigožin je u subotu popodne naredio vagnerovcima da obustave juriš na Moskvu, a sam je dobio dozvolu da bez krivičnog gonjenja napusti Rusiju i ode u Belorusiju.

(Kurir.rs/CNN/Hil)