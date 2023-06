HAOS U BRISELU: Gore automobili, policija sprovodi masovna hapšenja (VIDEO)

❗️ [ 🇧🇪 BELGIQUE ] 🔸 La colère passe les frontières françaises et touche la Belgique. Suite à la mort de Nahel, des appels ont été lancés à Bruxelles et la situation a rapidement dégénéré. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées. La STIB annonce que le trafic des bus… pic.twitter.com/amBpBMM5HY