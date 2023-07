Povodom spekulacija o opasnosti koju bi mogla da izazove isporuka kasetne municije Ukrajini svoja gledišta iskazali su jutarnjem programu Kurir televizije Milan Đukić, advokat i Miroslav Španović, pukovnik u penziji.

foto: Kurir televizija

Španović je ocenio da bi isporuka kasetne municije mogla da izazove još intenzivnija dejstva, posebno ruske strane:

- Ova kasetna municija o čemu se dosta priča to će napraviti velike probleme jer će pojačati ratna dejstva, posebno sa ruske strane i mislim da odgovor Rusa koji sad već bio žestok, da će se to pojačavati sve više i više i ne vidim mogućnost da dođe do situacije u kojoj bi se moglo pregovarati o miru.

Đukić je istakao da Rusija već uveliko koristi kasetnu municiju.

foto: Kurir televizija

- Rusija koristi kasetnu municiju već godinu dana i puna su ukrajinska polja te municije koju je Rusija tamo razbacala.To govore validni podaci. Ja sam protiv kasetne minicije i neko sam ko kmisli da konvencija o zabrani tog oružja treba da se poštuje. Istini za volju Rusija to koristi masovno. Oko Harkova i oko Kijeva su puna polja koja ko zna kada će moći da se razminiraju i očiste od te minicije - rekao je Đukić.

Analizirajući istoriju ukrajinskog sukoba osvrnuo se na jednu izjavu Prigožina u kojoj se govori o civilnim žrtvama u Donbasu:

02:59 RUSIJA JE VEĆ RAZBACALA KASETNU MUNICIJU PO UKRAJINI Đukić: Jedna Prigožinova izjava jasno ukazuje na uzrok civilnih žrtava!

- Prigožin je govorio o onome što je prethodilo ovom ratu i o bombardovanju civilnih ciljeva od strane Ukrajinaca na teritoriji Donbasa. On sam je rekao da je to bilo uzvraćanje vatre jer su se ruske snage Donjecka i Luganska pozicionirale upravo u civilnim objektima, u školama recimo. To nisu zapadni izvori, već je to rekao Prigožin.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:03 ZELENSKI SE TOLIKO ZAIGRAO DA DAJE UPUSTVA BAJDENU! Stručnjaci analiziraju: Ukrajina insistira, NATO ne želi da testira član pet