Ruska delegacija predvođena ministrom odbrane Sergejem Šojguom boravi u Severnoj Koreji kako bi prisustvovala vojnoj paradi povodom proslave 70. godišnjice završetka Korejskog rata u Pjongjangu.

Paralelno s Ruskom delegacijom, u Severnoj Koreji se nalazi i delegacija iz Kine.

To je privuklo pažnju zapadnih analitičara koji su počeli razmatrati mogućnost stvaranja novih formi savezništva između ovih dugogodišnjih saveznika.

Skaj njuz izveštava o navodima američke obaveštajne službe koja tvrdi da Rusija već duže vreme kupuje oružje i municiju od Severne Koreje.

Gost "Redakcije" koji je pričao o usponu Kine, ali i "padu" Amerike je Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Prvo je rekao da su SAD i dalje najrazvijenija država, ali i da je Kina u neverovatnom usponu:

- I mi smo govorili da ne prodajemo oružje Ukrajini, pa vrlo verovatno oružje iz Srbije dolazi do Ukrajine. Takođe nije za očekivati da prihvatite nešto za šta vas osude. SAD su i dalje najmoćnije država na svetu sa najrazvijenijim vojnim arsenalom, ali i drugim vidovima, a pre svega savezništvo NATO pakta. Što se Kine tiče, to je svakako država koja je u neverovatnom usponu. Više ne možemo govoriti da je Amerika jedina koja reguliše odnose, postavlja principe i nameće vrednosti na globalnom nivou - započeo je Vladisavljev, pa nastavio:

Potom se osvrnuo na optužbe Vašingtona, rekavši da tako pokušavaju oslabiti bilo kakvu koaliciju druge strane, koja bi svojim razvitkom mogla da neutrališe trenutnu moć Amerike:

- Kada imate jedno cartsvo koje u padu svoje moći kao Amerika, a sa druge strane imate drugog aktera koji je u usponu kao Kina, naravno da će se prvi osetiti ugroženim, pa će pokušati da spreči bilo kakvu vrstu koalicije koja bi mogla da osnaži drugu stranu. U trenucima oružanih sukoba, vi ćete kupovati oružje i kada vam treba i kada ne, jer nema indikacija kada će se završiti rat. Ukrajina je pod konstantnom inekcijom finansijskih i drugih sredstava koje dolaze sa Zapada. Rusija je u ovom sukobu ostala sama i zbog toga način na koji ostvaruje saradnju sa sličnim političkim sistemima, kao što je to slučaj sa Severnom Korejom, nije čudno da se pojavljuju dokazi i optužbe da se tako nešto ipak dešava.

