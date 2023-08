"AKO BI ZELENSKI STRADAO, NE BI NUŽNO ZNAČILO DA SU TO RUSI URADILI" Koprivica analizira: Glumu je upotrebio za ono što danas radi

Kada su upitali Vlodimira Zelenskog da li je zabrinut zbog ruskih pokušaja da ga ubiju, odgovorio je da se ne može posvetiti tome jer bi se tada samo zatvorio.

Međutim, nedavno je izašao na videlo plan Ukrajine za slučaj najgorih scenarija, gde bi predsednik parlamenta Ruslan Stefančuk preuzeo svu vlast u slučaju da Rusija uspe u nameri da eliminiše predsednika Voladimira Zelenskog.

Ovu informaciju je objavio Politiko, pozivajući se na izvore među ukrajinskim zvaničnicima.

foto: Printscreen Twitter

Gost Usijanja koji je diskutovao o Zelenskom i njegovim potezima je prof. dr. Časlav Koprivica profesor Fakulteta političkih nauka.

S obzirom na to da je Zelenski prvo bio voditelj na televiziji, Koprivica je analizirao koliko mu zapravo pomaže, celo iskustvo u komunikaciji sa javnošću:

- Pomenuto je da je bilo 10 atentata na njega i da je to bilo od strane Rusa, ali za to nemamo konkretne dokaze. Kada bi Zelenski eventualno stradao, to ne bi nužno moralo da znači da su to uradili Rusi. Zanimljivo je da te informacije nisu došle iz Ukrajine, već iz Brisela koji imaju dobre odnose sa američki establišmentom. Zelenski ima dve stvari koje su obrnuto srazmerne. S jedne strane njegova uloga kao javne ličnosti je nesporna, on je svoju glumačku profesiju i te kako dobro upotrebio za ono što danas radi.

Potom je rekao da je u jednoj kampanji počeo kao autsajder:

- On je u jednoj kampanji počeo kao autsajder, pa je dobio te izbore, dobio ih je pre svega u onim oblastima gde je pre njega Jaukovič bio jak. Njega su gledali kao čoveka mira, koji će da obustavi sukob. Ono što je važno jeste da od prvoga trenutka nije pokazivao nikakvu ambiciju da sprovede MINSK jedan i dva. Ono što je obećavao biračima nije se desilo, a tokom vremena se to zaboravilo.

