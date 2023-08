"ZELENSKI JE PREŽIVEO DOSTA KIDNAPOVANJA I POKUŠAJE UBISTVA" Lopandić o eventualnom atentatu u Ukrajini: Šta bi se tada desilo?

Kada su Vlodimira Zelenskog upitali da li je zabrinut zbog ruskih pokušaja da ga ubiju, odgovorio je da time ne može da se bavi.

"Kad bih stalno razmišljao o tome, samo bih se zatvorio, vrlo slično Putinu koji sada ne napušta svoj bunker", rekao je ukrajinski lider u intervjuu za CNN prošlog meseca.

Ipak, sada je otkriven plan Ukrajine u slučaju najgoreg scenarija, koji podrazumeva da svu vlast preuzme predsednik parlamenta Ruslan Stefančuk.

foto: Profimedia

Ukrajina je pripremile plan za prenos vlasti u slučaju da Rusija uspe u nameri da likvidira predsednika Voladimira Zelenskog, piše Politiko, pozivajući se na izvore među ukrajinskim zvaničnicima.

Šta bi se dogodilo u slučaju ubistva Volodimira Zelenskog i koje su šanse za to, analizirao je gost Usijanja, prof. dr Duško Lopandić diplomata i stručnjak za međunarodne odnose

Činjenica je da je bilo pokušaja atentata na Volodimira Zelenskog, a profesor Lopandić je rekao šta bi se desilo u slučaju likvidacije aktuelnog predsednika Ukrajine.

- Zelenski je zanimljiva ličnost, sećamo se da je izabran na izborima kao bivša televizijska ličnost, izigravao je predsednika, pa je to i postao. On je izabran u kontekstu traženja mirovnog rešenja, potom se dogodio preokret sa ruskom agresijom, ali i pre toga može da se diskutuje o ukrajinskom rukovodstvu. Ukrajina nikada nije imala sreće sa svojim rukovodstvom. Sigurno da je Zelenski danas postao svetski poznata figura, neverovatno se transformisao od nekadašnjeg voditelja do ratnog lidera - započeo je Lopandić, pa nastavio:

01:30 ZELENSKI JE PREŽIVEO DOSTA KIDNAPOVANJA I POKUŠAJE UBISTVA Lopandić o eventualnoj likvidaciji predsednika: Šta bi se desilo?

- Rat je, pa može o svemu da se priča, pa čak i o tome gde i kako će se dogoditi atentat, iako to nije toliko često. Verovatno je najopasniji period za Zelenskog bio kada se desila invazija, tada je izbegao dosta kidnapovanja ili pokušaja ubistva. To je veoma verovatno. Danas to deluje manje verovatno. Ukrajina, kao i Rusija, nemaju potpresednika, tako da bi tu funkciju obavljao predsednik parlamenta.

