Najnovija dešavanja u ratu u Ukrajini analizirao je u jutarnjem programu Kurir televizije, Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost.

- Nije cilj da se uništi sama infrastruktura nego više da se pokaže da vazdušni prostor iznad Moskve nije bezbedan; da se smanje broj letova za Moskvu tako što se šalje proka kompanijama da je rizično. Tu imamo i situaciju sa Air Srbijom, da se pokaže da let za Moskvu nije siguran. Pre bih gledao na pritisak u tom pravcu - rekao je Miltić.

foto: Kurir televizija

Dodao je i da bi dronovi mogli da budu test za upotrebu nekog drugog oružja:

- Pre verujem da je to demonstracija da mogu da dosegnu Moskvu i da mogu da testiraju ubojna sredstva. Njihova ubojna moć je takva da ne može da nanese neku ozbiljniju štetu, ali ovakve vrste napada mogu da posluže da se koristi neka navigacionna oprema da bi se kasnije upotrebila neka druga sredstva.

Istakao je da je taktika Ukrajine promenjena što se vidi po direktnom preuzimanju odgovornosti za napad na Moskvu od strane ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, što ranije nije bio slučaj.

01:36 NAPADOM NA MOSKVU POSLATA PORUKA I ER SRBIJI?! Ekspert za bezbednost: Moguće je da je dron samo test za neko drugo oružje

- Novina je to što oni da sada oni nisu preuzimali odgovornost za napade, a sada idu u medije i to otvoreno priznaju. To je promena taktike, malo više bombastičnih javnih nastupa da bi pokazali da se u Ukrajini nešto dešava. Možda je u pitanju i pritisak ne one koji treba da im isporučuju oružje. Činjenica je da od samita NATO pakta imamo neku novu taktiku koja je tada verovatno dogovorena - ocenio je Miletić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:30 UKRAJINA OBJAVILA DA JE OBORENO VIŠE OD 10 DRONOVA IZNAD KIJEVA: Istovremeno su nas napali iz nekoliko smerova