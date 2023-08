UKRAJINSKI PUKOVNIK U PENZIJI ZA KURIR: Mogući novi napadi dronova na Moskvu! Locirano rusko oružje na Krimu, postoje DVA CILJA

Prema nekim informacijama Ukrajina bi mogla da napadne određene ciljeve u Rusiji, a ekipa Redakcije potražila je informacije iz prve ruke. Evo šta je, u ekskluzivnom intervjuu sa novinarom Kurir Sašom Dobrijevićem, izjavio ukrajinski pukovnik u penziji Sergej Grabskij.

Mnogo se priča da će rat da se preseli na rusku teritoriju, šta se zapravo dešava trenutno?

- Prvo pričamo o ostvarivanju naših ciljeva da oslobodimo našu teritoriju i da sprečimo rusku invaziju u budućnosti i da uništimo ruske vojne, naglašavam, vojne ciljeve. Nije da će rat da se preseli na Rusku Federaciju, već je stvar u otporu i zaštiti naše zemlje, zato ne možemo isključiti neke poteze koji će biti usmereni ka Rusiji, ali takođe ni neke zemlje koje će se pojaviti nakon kolapsa režima Kremlja.

foto: Kurir televizija

- To znači da Ukrajina ima pravo prema Internacionalnom vojnom zakonu da napadne bilo koji objekat koji je pretnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Ono što sada radimo je odgovor na krvave napade projektilima na našu infratsrukturu. Nas niko ne može da optuži da napadamo civilne objekte. To je i Rusija potvrdila, da smo targetirali samo objekte vlade i vojne ciljeve. Koristili smo samo oružje koje smo sami proizveli, nismo koristili uvozno oružje.

Šta se dešava sa Krimom? Koja su nova dešavanja?

- To je druga priča. To je internacionalno priznata ukrajinska teritorija, gde možemo da koristimo svo raspoloživo oružje. Ono što se desilo u proteklih devet godine jeste da je Rusija kreirala veliku vojnu bazu na teritoriji okupirane Ukrajine. Tamo imaju neverovatnu količinu oružja. Ukrajinska obaveštajna služba je locirala sve te lokacije. Mi sada otvaramo napade na vojne objekte i to na okupiranom delu Ukrajine.

- Uništili smo logističku infrastrukturu, komandni sistem kontrole, anti raketne sisteme, kao i sisteme za rakete namenjene za brodove i protiv vazdušnu odbranu. Postoje dva cilja. Podrška trupama koje oslobađaju teritorije takozvanog južnog fronta u Zaporožju i juđnoj donjeckoj oblasti i da stvorimo osnovne korake za oslobađanje teritorije. Rusi ne mogu tako lako da obnove sve, tako da će operacija oslobađanja Ukrajine biti mnogo lakša. Imamo čitavu listu vojnih ciljeva tamo.

Da li je istina da će ukrajinski dronovi napasti ciljeve u Moskvi?

- Moguće je. Zvanično je objavljeno, ukrajinski zvaničnici su prošle godine u decembru objavili da su uskoro pri kraju priprema za dronove dugog dometa i ti napadi mogu da se predstave kao testovi za ukrajinske dronove. Mi ne govorimo o masivnom napadu, već samo o manjoj grupi dronova koji mogu da odlete do Moskve i tamo gađaju vojne ciljeve.

Kurir.rs

