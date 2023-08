PUTIN ĆE UMRETI ZA DESET GODINA! Zelenski tvrdi da ruski predsednik neće preživeti dug rat protiv Ukrajine

Volodimir Zelenski je rekao da Kremlj traži pauzu u sukobu kako bi akumulirao resurse, ukinuo sankcije i dobio političku podršku na globalnom nivou, ali Ukrajina neće dozvoliti da se takva situacija dogodi.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da ruski predsednik Vladimir Putin neće preživeti dug rat protiv Ukrajine i da će biti mrtav za deset godina.

U ekskluzivnom intervjuu brazilskom TV kanalu "GloboNews", Zelenski je upitan da li Ukrajina može da ponovi sudbinu Sirije, gde se Rusija bori uz vladu od 2015. godine, prenosi "Kyiv Post".

"Putin neće živeti toliko godina. Onim tempom kojim se bori sa nama, nije se borio u Siriji", rekao je on.

"On to neće izdržati. Neće živeti još 30 godina. On će umreti - ovo je potpuno jasno", dodao je on.

foto: Printscreen YT

"Ali on neće preživeti ni deset godina. On više nije ista figura".

U Siriji je 2011. izbio građanski rat između pristalica vlade Bašara el Asada i sirijskih i kurdskih opozicionih formacija. Od 2015. godine jedinice ruskog Ministarstva odbrane učestvuju u ratu na strani Asada.

Zelenski je dalje objasnio da je cela ruska vojska raspoređena protiv Ukrajine, ali je izrazio uverenje da je njena kičma već oslabljena i smanjena.

On je rekao da Kremlj traži pauzu u sukobu kako bi akumulirao resurse, ukinuo sankcije i pridobio političku podršku na globalnom nivou, ali Ukrajina neće dozvoliti da se takva situacija dogodi, a Kijev će preduzeti neophodne radnje da spreči Rusiju da povrati snagu da pokrene ponovo rat u punom obimu.

Izjave Zelenskog usledile su nakon prethodne izjave u decembru, u kojoj je napomenuo da će se rat u Ukrajini završiti Putinovom smrću.

On je ukazao na rizike da autoritarni režim previše zavisi od jedne osobe i izrazio uverenje da bi se bez Putina fokus Rusije mogao pomeriti sa spoljne politike na unutrašnja pitanja.

Kurir.rs/Telegraf