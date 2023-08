PARTIZANI OTROVALI GRUPU RUSKIH VOJNIKA U MARIJUPOLJU? Preminula 2 oficira, još 17 se bori za život, stavili im CIJANID u hranu

Dvojica ruskih oficira navodno su preminula nakon trovanja od strane ukrajinskih partizana u Marijupolju.

Petro Andrjuščenko, savetnik gradonačelnika grada, objavio je na svom kanalu na Telegramu da su grupu oficira i vojnika otrovali pripadnici takozvanog marijupoljskog pokreta otpora, prenosi The new voice of Ukraine.

- Nekoliko ruskih oficira masovno je otrovano na događaju povodom proslave Dana ruske mornarice u vojnoj bazi u tom gradu - tvrdi Andrjuščenko.

Navodno je 17 ruskih vojnika prebačeno u bolnicu u teškom stanju.

- Okupatori sumnjaju na upotrebu cijanida i pesticida u hrani. Otrov je uvek dovoljan za pacove - navodi Andrjuščenko.

Centar nacionalnog otpora je nedavno izvestio da su ukrajinski partizani takođe izveli sabotažu u Marijupolju. Gerilci su navodno uništili tri vojna kamiona i oštetili zgradu vojnog inženjeringa čime su onemogućili proizvodnju takozvanih zmajevih zuba koji se koriste kao prepreke za tenkove.

Moskva se za sada nije zvanično oglašavala povodom navodnog masovnog trovanja u Marijupolju.

