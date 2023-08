"CIA ĆE UBITI ZELENSKOG?!" Bivši analitičar ŠOKIRAO: NEMA MU ŽIVOTA, on nije od onih kojima će biti dozvoljeno da ode u egzil

Američke obaveštajne agencije likvidiraće ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog njegovih neuspeha, rekao je bivši analitičar CIA-e Lari Džonson (Larry C Johnson) na kanalu Edited YouTube.

"Ovo je sledeći očigledan korak, da li će to uraditi CIA ili će nekoga naterati da to uradi. Mislim da Zelenskom nema dugo života. On nije jedan od onih kojima će biti dozvoljeno da ode u egzil", rekao je stručnjak, prenele su RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, američke obaveštajne agencije često eliminišu svoje marionetske vođe u stranim zemljama pošto prestane njihova korisnost za Sjedinjene Države, a ova sudbina će uskoro zadesiti Zelenskog, pošto je Zapad nezadovoljan neuspesima Oružanih snaga Ukrajine i nesposobnošću ukrajinskhi političara da organizuje uspešnu kontraofanzivu.

foto: Printscreen Youtube

"Najverovatnija opcija je eksplozija u njegovom štabu, koja može da se predstavi kao ruski raketni udar, ali mislim da će njegova vojska, odnosno glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Zalužni, biti ključni glumac“, rekao je stručnjak.

Ranije je švajcarski list Neue Zurcher Zeitung objavio da su u vezi sa neuspehom kontraofanzive zapadni partneri Ukrajine sve češće počeli da traže objašnjenja od predsednika Zelenskog.

Kurir.rs/RIA Novosti