UBILI SU JE I SAMLELI U KEBAB: Jeziv slučaj ubistva devojčice (14) koju su zlostavljali pedofili ponovo je otvoren

Slučaj ubistva 14-godišnje devojčice iz Engleske čije telo nikada nije pronađeno, ponovo je u rukama policajaca i tužilaštva koji ga preispituju u potrazi za svežim forenzičkim dokazima.

Šarlin Dauns je imala samo 14 godina kada je nestala 1. novembra 2003. Policija ju je u početku tretirala kao odbeglu tinejdžerku, ali je kasnije otkriveno da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u blizini lokacije na kojoj je poslednji put viđena u novembru 2003.

Otkriveno je da je najmanje 60 učenika i učenica upalo u zamku pedofila radnika restorana sa hranom za poneti. Oni bi mamili tinejdžere hranom, alkoholom i cigaretama u zamenu za seksualne usluge.

2006. godine, policajci Lankašira rekli su da veruju da je ubijena. Uprkos dugoj istrazi policije njeno telo nije pronađeno. Smatra se da je ubijena u oblasti Blekpula. Tokom suđenja za ubistvo 2007. godine, tužioci su tvrdili da su dvojica muškaraca isekla njeno telo i samlela u kebab, a da su joj kosti smrvljene.

- Bilo je to užasno slušati. Kao majci, to me je skoro slomilo. Bilo je izveštaja da je Šarlin uvučena u trgovinu sek*om, što mi je slomilo srce - ispričala je njena majka.

Porota u predmetu nije mogla da donese presudu o njihovoj krivici. A nakon što je zakazano ponovno suđenje, optuženi su pušteni na slobodu u aprilu 2008. zbog problema u vezi sa dokazima koje je prikupila policija Lankašira.

Potraga za novim dokazima

Sada će dr Kirsti Benet, predavač na Univerzitetu Lids Triniti, specijalizovana za takozvane hladne slučajeve, predvoditi novi tim koji pokušava da otkrije šta se dogodilo Šarlin.

Hladni slučaj je kolokvijalni izraz koji se koristi za istrage nekog krivičnog dela koja dugi vremenski period ne daje adekvatne rezultate, odnosno i dalje nema zvaničnog zaključka. Dr Benet će raditi sa Ronejem Kromptonom, iz kampanje Pravda za Šarlin Dauns, i nadaju se da će pronaći "nove dokaze" o nestanku tinejdžerke.

- Naš glavni cilj je da razmotrimo Šarlinin slučaj i vidimo gde su nedostaci i probamo da dobijemo nove dokaze - rekao je Krompton.Kako je rekao, radiće i na velikom projektu istrage seksualne eksploatacije dece za ceo Lankašir, "kako bismo otkrili razmere problema i gde su deca izneverena".

- Šarlin su izneverili svi koji je trebalo da je čuvaju. Policija, socijalna služba, svi su je izneverili. Pokušavamo da izgradimo nasleđe i borimo se za pravdu za nju, kako bi mogla da bude upamćena po nečem pozitivnom - rekao je on.

Šarlin je došla u Blekpul iz Midlendsa sa roditeljima Bobom i Karen, bratom Robertom i sestrom Rebekom kada je imala 10 godina. Njena mama Karen ju je poslednji put videla 1. novembra 2003. u 19.15, gde ju je poljubila za rastanak na autobuskoj stanici na putu da se sastane sa prijateljima u centru grada. Nešto posle 21:00 Šarlin je navodno primećena na bezbednosnim kamerama ispred bara u Blekpulu na Talbot Roudu sa ženom koja nosi crni kaput. Nije se vratila kući pa je sledećeg dana njena majka prijavila nestanak.

Osumnjičeni vlasnici restorana

Godine 2007, vlasnik restorana Iiad Albatiki optužen je da ju je ubio, dok je suvlasnik Mohamed Reveši navodno pomogao u uklanjanju njenog tela. Na suđenju se saznalo da je njeno telo „isečeno i samleveno u kebab“ u prodavnici brze hrane Fani Bojz u Blekpulu. Ali optužbe protiv obojice su povučene nakon što porota nije mogla da donese presudu.

Dva muškarca su takođe uhapšena i ispitana od strane policije zbog drugih seksualnih delikata 2017. godine, ali je policija potvrdila da nema sugerisane direktne veze sa Šarlin. Ono što je proizašlo iz Šarlininog nestanka bila je zabrinjavajuća slika seksualne eksploatacije dece u Blekpulu, za koju aktivisti kažu da nije nestala.

Danas policija nudi nagradu od 100.000 funti za informacije koje bi dovele do osude Šarlinnog ubice. Portparol policije Lankašira rekao je: „Slučaj ostaje otvoren i apelovali bismo na svakoga ko ima neku informaciju da nas kontaktira".

