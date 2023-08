"MOLIM VAS OD SRCA POMOZITE, POLUDEĆU" Ovo je Aleksandra (25) koja je UMRLA u 13. nedelji trudnoće! Njena smrt potresla sve (FOTO)

Aleksandra Ivanov, 25-godišnja trudnica iz Botošana koja je umrla u petak ujutro, u bolničkom krevetu, molila je lekare da joj pomognu. Dokaz su poruke pronađene u njenom telefonu, poslate lekarima noć pre tragedije: "Ne mogu više da izdržim bol! Od srca vas molim za pomoć" - napisala je mlada žena dežurnom lekaru, samo 4 sata pre nego što je umrla, piše Monitorul de Botosani.

Aleksandra je imala 25 godina i bila je trudna tri meseca. U noći sa četvrtka na petak, mlada žena je počela da krvari. Bilo je oko 22.51 kada je pozvala je Hitnu pomoć i u 23.05 sati već je bila pod nadzorom lekara u opštinskoj bolnici Botošani.

foto: Printscreen/Facebook

Usledila noć strašnog bola

Usledila je noć strašnog bola. Žena je bila pod sedativima i rečeno joj je da će sutradan imati operaciju. Aleksandra je u 03.16 sati poslala poruku svom lekaru kojeg je zamolila da joj pomogne.

- Dobro veče! Ja sam Ivanov Aleksandra, trudna sam 13 nedelja. Došla sam u porodilište sa jakim bolovima u stomaku i krvarenjem. Nažalost, beba je prestala da evoluira. Da li mislite da se nešto može učiniti da se večeras izlečim? Ne mogu više da izdržim bol. Boli baš kao porođaj. Molim vas od srca za pomoć - napisala je mlada žena u SMS poruci, ali nažalost odgovora nije bilo.

Sat vremena kasnije, u 04.18 sati, Aleksandra je poslala još jednu poruku, ovog puta jednom od dežurnih lekara.

"Molim vas od srca za pomoć, poludeću"

- Ja sam Ivanov Aleksandra. Da li da možete da mi uradite kiretažu večeras jer više ne mogu da podnesem bol! Molim vas od srca osećam se kao da ću poludeti - i ova poruka je ostala bez odgovora.

U poslednjoj poruci, poslatoj u 06:40 svom suprugu, žena je napisala: „Ne mogu više“

U 07.30 sati, kako prenose tamošnji mediji, mlada žena je pala u šok i tada je prebačena na Odeljenje intenzivne nege gde su primenjeni manevri reanimacije, međutim to je bilo uzaludno.

foto: Shutterstock

Oko 8.20 devojka proglašena mrtvom

U 08.20 sati mlada devojka proglašena je mrtvom.

Predstavnici Okružne bolnice Botošani u Rumuniji rekli su da će obdukcija utvrditi tačan uzrok smrti, a kako prenose tamošnji mediji, najavljeno je i pokretanje interne istrage.

Porodica napravila onlajn peticiju

Porodica i prijatelji mlade žene sada zahtevaju pravdu i takođe su napravili onlajn peticiju u vezi sa tim. Za samo tri dana peticija "Prava za Aleksandru" prikupila je skoro 7.000 potpisa. Aleksandra je bila majka troje dece, starosti između 1 i 6 godina.

Da podsetimo, rumunska ministarka za porodicu, omladinu i jednake mogućnosti Natalija Intotero zatražila je juče drastično kažnjavanje zdravstvenih radnika porodilišta u Botošu koji su umešani u smrt Aleksandre Ivanove, 25-godišnje trudnice i majke troje dece koja je preminula u toj bolnici sedam sati nakon prijema.

Naplata mora doći za kratko vreme

- Reč je o zdravstvenim radnicima koji nisu shvatili značaj zakletve koju su položili kada su se opredelili za ovu profesiju. Njima svakako sleduje drastična kazna. To znači ne samo gubitak posla, već i lišavanje slobode. Moramo ići do kraja. Svako od nas mora da se stavi na mesto one dece koja su ostala bez roditelja i zamisli sebe u toj situaciji - poručila je.

