BURE BARUTA Nevaljni: Ubistvo Prigožina moglo bi da gurne Rusiju u građanski rat! Analitičari: Ruska politika pred iskušenjem

Ubistvo Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Vagner, moglo bi da gurne Rusiju u građanski rat, upozorio je opozicioni ruski lider Aleksej Navaljni! On je optužio ruskog predsednika Vladimira Putina da je naredio likvidaciju Prigožina, koji je u junu predvodio marš na Moskvu u pobuni protiv Kremlja.

Potpuna laž

Zvanična Moskva je demantovala da je umešana u rušenje aviona u kom se nalazio Prigožin, navodeći da je u pitanju "potpuna laž" da je Putin naredio likvidaciju Prigožina. Posle rušenja aviona na društvenim mrežama su objavljene poruke u kojima pripadnici Vagnera prete da će krenuti na Kremlj i osvetiti smrt svog komandanta:

- Rušenje aviona je pravi teroristički akt. Prigožin će postati mučenik za svoje pristalice. Upravo od ovih sastojaka se pravi jelo koje se zove građanski rat - rekao je Navaljni, koji se nalazi na višegodišnjoj robiji.

Ruski opozicionar kome je Centralna izborna komisija zabranila da se kandiduje na izborima 2018. godine, lečio se u Nemačkoj nakon što je preživeo pokušaj atentata nervnim agensom novičok. Prigožinove pristalice su pozvale Navaljnog da se kandiduje na narednim predsedničkim izborima, koji će se održati u martu 2024, i izazove Putina, tvrdeći da je on naredio atentat jer želi da uništi njihovu grupu.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže za Kurir da je neizvesno šta sada očekuje Rusiju:

- Ne možemo transparentno da cenimo unutrašnju dinamiku rasporeda snaga u Kremlju. Svakako, likvidacija Prigožina je vrsta komunikacije putem nasilja, kojom se poručuje da će biti likvidiran svako ko misli da preko Šangaja pobegne na Zapad, a predstavlja nomenklaturu oligarha ili silovika.

Moguće je da dođe do komešanja socijalno-ekonomske prirode ukoliko obaveze za poginule ne nastave da se isplaćuju, a govori se o 45.000 porodica Vagnerovih boraca, koje je Prigožin isplaćivao svakog meseca. Ostaje da vidimo kako će Kremlj staviti pod kontrolu u tranzicionom periodu plaćeničke grupe Vagnera širom sveta.

Očekivano je da bude još likvidacija, koje za nas neće biti značajne jer ne poznajemo samu strukturu svih upletenih u projekat Vagner. Neće doći do uništenja grupe, Vagner je potreban Putinu. To je geopolitički alat kojim Rusija projektuje svoju moć. Suština je da se zadrži uticaj prema Africi, jer ako bi Vagner bio razmontiran i ne bude mogao da pruži svoje usluge u Africi, to bi bio veliki gubitak za Rusiju.

Bilo je najava o dolasku Vagnera u Moskvu...

- Pitanje je ko je deo te zavereničke grupe. Ovde nije borba za Prigožinovog naslednika, već borba za kontrolu funkcionisanja kompletne grupe. Plaćenici neće reagovati na likvidaciju Prigožina, već u cilju da preraspodele moći. A sva je prilika da Putin više nikad neće dozvoliti da neki Vagner ima Prigožina i Utkina.

Aleksandar Radić, vojni analitičar, za naš list kaže da slučaj Prigožin pokazuje da je ruska vlast slaba i brutalna:

- U ovom trenutku Navaljnovo viđenje je možda ekstremno, ali videćemo za dve godine. Ruska politika je sad pred velikim iskušenjem, šta da radi i kako da se popune jedinice na terenu. Potreban je novi talas mobilizacije, izbegavaće se termin opšta. Slučaj Prigožin pokazuje da su vlasti slabe i brutalne. Perspektiva je takva da ruska vojska ne može da bude poražena, ali može ruska politika. Na duži rok, iscrpljivanje nacionalnih resursa, ekonomski problemi i nezadovoljstvo građana stvaraju opasan paket u kojem je autoritet vlasti jako bitan.

Da li će biti promena na frontu posle smrti Prigožina?

- Na frontu neće biti promena. Snage koje su bile pod komandom Vagnera regularnoj vojsci su predale zonu odgovornosti na bahmutskom pravcu odmah po zauzimanju grada. Te jedinice se posle planiranog odmora nisu vratile na front, deo je otišao u Belorusiju, a deo u Afriku. Indirektnog odraza na front nema, ali ima indirektnog. To je dalje narušavanje morala ruske vojske i poverenja u državu i vojno rukovodstvo.

Analiza otkriva uzrok pada

Pronađene crne kutije

Ruski istražni komitet je potvrdio da su pronađene crne kutije na mestu pada aviona u kome se nalazio Prigožin sa svojim saradnicima. U pitanju su dva uređaja koja prate dešavanja u pilotskoj kabini tokom leta, kao i tehničke parametre, a čija bi analiza trebalo da utvrdi kako je došlo do pada letelice.

Vladimir Putin doneo dekret

Vagnerovci moraju da polože zakletvu

Borci Vagnera moraće da polože zvaničnu zakletvu na vernost Rusiji. To je propisano dekretom koji je potpisao predsednik Putin, a na snagu stupa odmah. Uvođenje obavezne zakletve za borce Vagnera i drugih paravojnih snaga je potez koji ima cilj da se takve grupe stave pod strožu državnu kontrolu, piše Rojters. Dekret, objavljen na sajtu Kremlja, propisuje da je svako ko radi u ime vojske ili podržava "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini obavezan da položi zvaničnu zakletvu na vernost Rusiji.

