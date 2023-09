KAKO JE IZGLEDAO KODEKS NAJMISTERIOZNIJE MAFIJE SVETA? Lopušina otrkio: Morali su da pomažu sirotinji, ovako se sticala pozicija

Koza Nostra, često nazivana i Sicilijanskom mafijom, predstavlja jednu od najpoznatijih i najmisterioznijih kriminalnih organizacija u svetu.

Ova tajanstvena mafija ima duboke korene u Italiji, a postala je sinonim za organizovani kriminal, nasilje i ilegalne poslove širom sveta.

Njen uticaj seže daleko izvan granica Italije, a članovi Koze nostre poznati su po svojoj strogoj hijerarhiji, kodu ćutanja, i brutalnim metodama zaštite svojih interesa.

Gost "Pulsa Srbije" je Marko Lopušina, pisac, koji je učestvovao u jednom razgovoru Srba koji su bili članovi pomenute mafije, pa je prvo otkrio kakvi kodeksi tamo vladaju:

- Kodeks je podrazumevao da uvek imaš po činu višeg izvan sebe. Ako si ti poručnik, onda imaš kapetana u tom opsegu koji radiš. Ništa ne možeš da radiš bez njegove dozvole. On uveče podeli zadatke, a tvoj posao je da ga ispuniš. Ako ga ne ispuniš, skida ti se čin i padaš dole. Odnosno postaješ običan vojnik, razlozi mogu biti razni, da si naprimer loš organizator, previše nasilja koristiš da bi naplatio reket ili slično, a to nije bilo dozvoljeno. Zapravo, kod njih je decenijama zabranjeno da budeš uočljiv u javnosti. Ne treba da se zna za tebe. Na javnom mestu uvek treba da budeš fin, naročito dobar prema sirotinji, da im pomažeš kako bi imali dobro mišljenje o tebi.

Potom je spomenuo nezgodnu situaciju kada se snimao kultni film Kum:

- Na snimanju smo imali nezgodnu situaciju, to svetska javnost ne zna, film uopšte nije snimljen u selu Korleone. Već je isti snimljen u Taormini i još jednom selu. To su uradili zato što Koza nostra tražila 10 miliona od Kopole (prim. aut. režiser pomenutog klasika) da snima, i da svi objketi koje je stavio na spisak mu budu ustupljeni. Recimo kadrove u crkvi, restoranu, itd. Sve je to koštalo 10 miliona. Kopola je to odbio, pa je otišao istočno. Tamo je bio maltene kao anonimus, nije bilo publike, oni su bili jako skromni, jeli su kao i ostali. To znaju svi sa Sicilije, kada biste tamo otišli, čuli biste ovu priču.

