"UZIMA INVALIDE SA ULICE I TERA IH NA FRONT" Vasiljevićeva teorija o ukrajinskoj kontraofanzivi: Rusi u rezervi imaju još 300.000

Ukrajinske kontraofanzivne operacije nastavljene su u Zaporožju i kod Bahmuta, a ukrajinske trupe su od 2. oktobra malo napredovale u blizini granice između regiona Donjecka i Zaporožja, navodi se u novom izveštaju Američkog instituta za proučavanje rata. U ruskoj armiji ima dovoljno vojnika koji vode specijalnu vojnu operaciju, dodatna mobilizacija nije planirana, naglasio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu.

Stanko Vasiljević, brigadni general u penziji i Aleksandar Dikić, lekar, voditelj i pisac koji se uključio putem Viber poziva, razgovarali su u jutarnjem programu o situaciji povodom rata u Ukrajini.

Razgovor je započeo Stanko Vasiljević komentarišući nastavak ratnih operacija i mogućnost izvođenja ukrajinske kontraofanzive.

- Ceo Zapad i svet postaju svesni da je kontraofanziva nepostojeća da ne kažem propala. Ona je bila oročena do septembra iprodužena je do kraja ove godine. Ako ne bude rezultata moraće da dođe do mirovnog rešenja - rekao je Vasiljević.

Oni koji realno sagledavaju situaciju "vide da Rusi u rezervi imaju 300.000" ljudi, nastavio je Vasiljević.

- Problem je ljudstvo. Ukrajina ima problem sa deficitom ljudi. Materijalni, ljudski, prostorni i vremenski faktori zajedno daju rezultat. Oni se za ovaj sukob pripremaju od 2008. godine. Zelenski šalje invalide na front. Kažem vam dve ukrajinske armije su uništene potpuno. Ukrajinska vojska je smanjivala broj oficira, ne možete uzeti čoveka sa ulice i dati mu da vodi borbu to je suludo! - rekao je Vasiljević.

