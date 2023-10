BUGARSKA VADI SOVJETSKE RAKETE IZ SKLADIŠTA: Članica NATO zbog rata u Ukrajini vraća u upotrebu stare PVO sisteme Strela-3

Bugarska protivvazdušna odbrana (PVO) biće ojačana povratkom u naoružanje starih lakih prenosnih raketnih sistema Strela-3, koji su proteklih nekoliko decenija proveli u skladištima strategijskih rezervi, piše portal Balkanska bezbednosna mreža.

Kako se navodi, na poligonu Šabla na obali Crnog mora, provedne su provere resursa raketa koja su bile u skladištima.

Rakete su remontovane u bugarskom preduzeću koje se bavi proizvodnjom raketa i artiljerijske municije a ministarstvo odbrane Bugarske objavilo je da su gađanja provedena i da je sistem pouzdan.

- U pozadini odluke da se Strela-3 vrati u jedinice nalaze se iskustva rata u Ukrajini koja su oživela interes za PVO taktičkih jedinica kopnene vojske koja je bila zanemarena u poslednjih par dekada - navodi se u tekstu.

Taj portal podseća da se u prethodnom periodu većina zemalja članica NATO i njenih partnera orijentisala na procene bezbednosnih problema sa terorizmom.

Glavna tema bile su međunarodne misije, a rizik od konvencionalnog oružanog sukoba smatran je za nevažan za NATO, nakon pada istočnog bloka. Zato su iz brigada i bataljona kopnene vojske povučena sredstva PVO ili je drastično smanjena količina koja je zadržana u naoružanju.

- Američka vlada je širom sveta finansirala uništavanje lakih prenosnih raketnih sistema PVO sa obrazloženjem da se time smanjuje rizik od krađe ili neke forme ilegalne proliferacije i primene takvih sredstava od terorista i pobunjenika. Posebno na udaru bile su stare rakete Strela-2M i velike količine uništene su u Srbiji i Hrvatskoj - piše u tekstu.

Dodaje se, međutim, da su u ratu u Ukrajini takva sredstva masovna i da služe za odbranu od dronova i drugih letelica na malim visinima za jedinice ranga bataljona.

- Zato se sada preispituju potrebe i neke zemlje, kao Bugarska, vratiće stara sredstva u naoružanje. Neke nabavljaju i nova sredstva, kao na primer Srbija, Hrvatska i Severna Makedonija koje su se odlučile za francuski sistem PVO Mistral-3+ - dodaje se.

Rakete Strela-3, koje Bugarska sada vraća u naoružanje, uvedene su u upotrebu oružanih snaga SSSR početkom 1974. godine.

Sistem ima infracvenu glavu za samonavođenje sa zonom uništenja dolazećih ciljeva do 2.500 metara udaljnosti, na visinama od 30 do 3.000 metara, dok u odlasku Strela-3 može da pogodi cilj na udaljenosti do 4.100 metara.

