"DA LI DA JE ZBRIŠU ILI DA SA NJOM PREGOVARAJU?" Đokić o ratu u Ukrajini: Ova igra trajaće DECENIJAMA, a imamo KLJUČNO PITANJE

Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku gostovali su u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru sa voditeljkom Anastasijom Čanović o dešavanjima povodom rata u Ukrajini.

Između ostalog osvrnuli su se na informacije o tome da zapadnoj vojsci ponestaje municije za Ukrajinu, na koje su upozorili zvaničnici NATO i Velike Britanije, apelujući na zemlje članice Alijanse da povećaju proizvodnju kako bi "održale Ukrajinu u borbi protiv ruskih osvajača".

Đokić je istakao da su Ukrajinci već započeli ofanzivu, ali da ona stoji, uprkos slanju Abrams tenkova i F16 aviona:

- Ukrajinci nemaju avijaciju. Ako dobiju pet aviona F16, to ništa ne menja, ali ako dobiju više od sto onda imaju vazdušnu nadmoć, ali pitanje je kolika će biti pomož Ukrajini - započeo je razgovor Đokić.

Prisetio se Ruzvelta i pokušaja Amerike da ostane neutralna tokom rata u Evropi.

- Imamo situaciju da Amerika hoće da se povuče, a Evropa će pomagati koliko god. Ovde je pitanje mira i stabilnosti Evrope. Putin je imao Ukrajinu kao tampon zonu od NATO. Ako ne pomognu Kijev i ruske trupe i tenkkovi dođu na granice Poljske, mnogo više para će im trebati za vojsku i opremanje za novi hladni rat - rekao je Đokić.

Ukrajina sporo napreduje i nije uspela u ofanzivi, ponovio je Đokić, a ipak, rat dobija onaj koji ima bolje naoružanje.

- Kada dobiju najmodernije naoružanje, biće drugo. Zapad nije prešao u tu pravu ratnu zonu. Njima nije problem da im daju naporužanje, to je više politčko pitanje. Oni se više pitaju da li da zbrišu Rusiju ili da se sa njom dogovore. Većina republikanaca u Americi kritikuju Bajdena jer malo pomaže Ukrajinu! To je geostrateška igra koja će trajati decenijama. Putin je mislio da će moći da uzme Ukrajinu nazad i da će to proći za tri dana i sada su u ogromnom problemu. Rat u Ukrajini se pretvorio u hibridni rat - rekao je Đokić uz zaključak:

- Ovde nije pitanje ko će dobiti rat, nego ko će dobiti mir? Neko mora da bude garant mira, morala bi još neka sila da bude i da garantuje da se taj sporazum neće raskinuti. Mi smo još daleko od toga, ja mislim da će ići na poraz Rusije da bi se Rusija smirila. Kao i svojevremeno Napoleon, svi geldaju da isto postignu - smatra Đokić.

