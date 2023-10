"IZRAELCI SU BILI UPOZORENI! ZAŠTO NISU REAGOVALI?" Karan: Nešto je promaklo! Vitorović: A Kina je S CILJEM vezala TEHERAN I RIJAD

"Da li je rat u Ukrajini uticao na dodatno angažovanje ne samo ruskih špijuna, već i zapadnih agenata u Rusiji?"

Petina ruskih špijuna koja operiše u Evropi je stacionirana u Švajcarskoj, tvrdi Blumberg. Prema njihovim navodima, u Švajcarskoj trenutno radi oko 80 ruskih agenata, dok ih na teritoriji Evrope ukupno ima oko 400.

Da li to znači da se ruska mreža za špijunažu oporavila nakon ozbiljnog udarca koji je pretrpela progonom obaveštajnih službenika zbog invazije na Ukrajinu, ali i kako je zakazala najjača obaveštajna mreža na svetu-Mosad - to je tema o kojoj su razgovarali su gosti Redakcije -

Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik KOS-a,a u program uključujemo iz Švajcarske i novinar Zoran Vitorović.

Karan je naglasio da su proterivanjem ruskih diplomata i obaveštajaca sa teritorije Evrope i sebi su odsekli mnoge mogućnosti.

- Borbe među njima za uticaj i specijalne operacije koje se preduzimaju odvijaju se na teritorijama trećih država i mi smo jedna od njih. Ovde su prisutni ruski državljani, dravljani Ukrajine, i tu se sučeljavaju. Srbija to ne može u potpunosti sprečiti. Jer ove države koje su proterale ruske diplomate stavile su pod pažnju one diplomate koje mogu doći do značajnih informacija, isto tako su procenili da je Švajcarska taj prostor gde mogu da obavljaju svoje poslove - započeo je Karan.

Države koje žele da kontaktiraju, svakako će se sastati u tim zemljama, nastavio je Karan da objašnjava:

- Ovako oni oporavljaju svoje operacije, koje su ranije bile maskirane diplomatskim kadrovima, sad su skrivene između svih drugih veza... Sada se i jedni i druge bore da smanjenih mogućnosti nadmudre protivničku stranu - istakao je Karan.

Oba sagovornika osvrnula su se na dešavanja u Izraelu i propuste Mosada.

Vitorović je izneo svoje mišljenje:

- Mislim da ne postoji propust, samo mogu postojati namerni propusti. Oni brzo rade, brzo seku, sigurno su se malo uspavali i nešto propustili. Kina se ovde mnogo angažovala i intenzivirani su diplomatski dijalozi između Teherana i Rijada, a Kina je veza i pokrovitelj iako je i dalje neutralna. Nastavak priče su vojni manevri nazvani "Plavi mač" između Saudijske Arabije i Kine, a cilj je da se pospeši saradnja ta dva vojna koncepta... Ovde je mnogo toga u igri! Mislim da ovo nije samo propust Mosada biće pre nešto drugo. Gospodin Vujović naš obaveštajac rekao je jednom da nema smisla to što je radio, jer odluke donose političari, a ako imate političara koji ne želi da reaguje, a vi im donesete i zlatnu foku.... ... Dakle, Izraelci su bili upozoreni pre godinu dana, zašto nisu reagovali? - upitao je Vitorović.

03:41 IZRAELCI SU BILI UPOZORENI! ZAŠTO NISU REAGOVALI? Karan: Nešto im je promaklo! Vitorović: Kina uspešno vezuje TEHERAN I RIJAD

Karan, nadovezujući se na ovo pitanje, smatra da je prvi na udaru bio Aman - vojno-obaveštajni sektor Mosada:

- Mi obaveštajci veoma cenimo izraelske obaveštajne službe. Ostaje jedino da one namerno prave neku akciju da bi nastupale dalje sa nekim strateškim planovima, da bi formirale čvrstu granicu sa Palestincima. Isuviše je to bilo drastično da bi prihvatili tako olako. Da neko planira da taj obim raketa padne na jednu teritoriju, i da se uništavaju kampovi i civilna nasilja, ne mora se biti tako drastičan! Slično je kao kod nas što je bio Račak. Službe u Izraelu jesu bile iznenađene. Ovde nije čudno da su one okupirane Iranom i njihovim nuklearnim programom, ili da su potcenili Hamas i Herbolah i to im je promaklo kao i snabdevanje raketama, kao i terorističke planove koje su morali videti...Informacija nije kvalitetna, ako nije blagovremena - rekao je Karan.

