PRETI LI KOMPLETNOM STANOVNIŠTVU GAZE NESTANAK?! Analitičari prognoziraju KADA će krenuti kopnena ofanziva Izraela ČEKAJU JEDNO!

Zastrašujuće scene iz Izraela i Gaze obilaze svet! I ne da ni na pomolu nema razgovora o miru, već pretnje postaju sve drastičnije.

Pitanje je trenutka kada će krenuti kopnena invazija Izraela na Gazu, a zeleno svetlo za to dao je i predsednik SAD Džozef Bajden koji je posetio ovu državu i razgovarao sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Kako prenosi britanski Tajms, Bajden je svesrdno odobrio da se učini sve kako bi se iskorenio Hamas. Istovremeno, palestinski saveznik Iran spremno čeka da se suprotstavi Izraelu. Iranski predsednik Ebrahim Raisi kaže da se "Izrael bliži kolapsu i da svaka kap prolivene palestinske krvi dovodi Izrael jedan korak bliže njegovom padu".

foto: Kurir televizija

Koje pretnje se mogu obistiniti - "iskoreniti Hamas" ili "završiti s Izraelom"? Ko ima nadmoć na kopnu? Da li će se uključiti Iran?

Na ova pitanje odgovarali su gosti Usijanja prof. Miroslav Bjegović, stručnjak iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala, Marko Blažić, Centar za društvenu stabilnost i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

- Veoma je iz ugla bezbednosti opasno. Postavljamo pitanje šta će se sve izdešavati na tom prostoru? Ako Izrael krene u ofanzivu za pretpostaviti je da će uoptrebiti sva moguća vojna sredstva! S obzriom da Hamas nije samo vojna i teroristička, već i politička organizacija i veliki broj Palestinaca ih podržava, da li to praktično znači da stanovništvo u pojasu Gaze neće postojati?! - upitao je Bjegović i dodao:

- Ako se odluče na taj korak, a odlučiće se ako dobiju podršku ne samo od Amerike, več i od Britanije, pa i Nemačke i Francuske, ono što je za pretpostaviti jeste da je moguće da će se Palestini priključiti Jordan, Liban, Egipat, Sirija. Pitanje je dakle, da le će se uključiti ceo arapski svet. U tom slučaju bi nastao krvavi rat nezapamćen na tim prostorima.

foto: Kurir televizija

Procenio je da se početak izraelkse ofanzive može očekivati za sedam do deseta dana.

- Mislim da ako se Izrael odluči uz saglasnost navedenih zemalja možemo to očekivati u narednih sedam do deset dana.

Blažić se saglasio sa pricenom početka napada na Gazu i istakao da će prvi dani operacije biti ključni:

- U toj nekoj proceni složio bih se sa profesorom, ali jednačina je mnogo kompleksnija nego što mnogi misle. Mislim da će prvi dani operacije biti ključni. Ako operacija krene traljavo to može odvesti stvari u drugom smeru. Ne treba zaboraviti da se ispod Gaze nalazi čitav jedan grad. Imamo okolnost da su došli nosači aviona američki koji imaju veliku borbenu moć. Iran isto vaga, jer tog trenutka kada Hezbolah koji je neuporedivo jači od Hamasa eventualno uđe u sukob to će promeniti stvari.

01:34 PRETI LI KOMPLETNOM STANOVNŠTVU GAZE NESTANAK?! Analitičari prognoziraju KADA će krenutu kopnena ofanziva Izraela ČEKAJU JEDNO!

Perković se je konstatovao da je nezahvalno praviti procene o početku kopnene ofanzive, ali se ipak načelno složio sa sagovornicima:

- Nezahvalno je procenjivati za koliko će krenuti ofanziva, ali mislim da će to biti 5 do 7 dana. Sve zavisi koliko jevrejski lobi može da mobilište jedinstvo u zapadnoj politici. Izraelska vlast je pre napada Hamasa predstavljana na zapadu kao desničarsk. Išla je promena narativa u zapadnim zemljama kao nikada do sada. Pre ove vlasti su bili takođe desno orjentisani političar i izraelskoj vlasti, ali je u prethodnoj vladi bila i palestinsku stranku.

Smatra da nije za očekivati da će bilo koja zemlja dati tako snažnu podršku Palestini kao što je SAD daju Izraelu:

U svakom slučaju ta mobiliacija ide, mnoge zamlje su apsolutno stale na stranu Izraela. Ne možemo zamilsiti da će se neko založiti za Palestinu kao što su se SAD založile za Izrael. Ostaje jedino Iran, ali da li to može da se poredi sa podrškom SAD?

