GRADONAČELNIK SE UBIO NAKON ŠTO JE OTKRIVEN NJEGOV ŠOKANTAN TAJNI ŽIVOT: Istrčao iz vozila i PRESUDIO SEBI pred policajcima (FOTO)

Propovednik i političar iz Alabame ubio se nakon što je otkriveno da se na društvenim mrežama godinama lažno predstavljao kao transrodna devojka.

Fred "Baba" Koplend, gradonačelnik malog grada Smits Stejšna i pastor Prve baptističke crkve u obližnjem Feniks Sitiju, upucao se u petak oko 17 sati pred policajcima koji su ga pratili.

Koplend je bio oženjen i otac troje dece.

Samoubistvo se dogodilo nakon što je policija dobila molbu da izvrši proveru dobrobiti i počela da prati njegov automobil.

- Izašao je iz vozila, izvadio pištolj, a onda oduzeo sebi život - saopštila je šerifova kancelarija.

Кoplendovo samoubistvo usledilo je nakon što su novinari otkrili njegov tajni život na društvenim mrežama gde se predstavljao kao transrodna žena pod pseudonimom Britani Bler Samerlin. Sebe je na mrežama opisivao kao transrodnu devojku sa oblinama, koja se nalazi u fazi promene pola, a koja voli osmeh, odeću i obuću.

Na jednom od njegovih lažnih profila na društvenim mrežama nalaze se fotografije na kojima nosi različitu žensku odeću - uključujući i fotografije nastale u spavaćoj sobi u ženskom donjem vešu. Lokalni mediji navode da na nekim fotografijama nosi deo odeće svoje supruge.

Koplend je sebe nazivao "debela transrodna žena" i podsticao druge trans žene da idu na terapiju zamene hormona. Takođe je objavljivao transrodnu pornografiju i transrodnu fikciju i erotiku koju je očigledno sam pisao.

Кoplend je za 1819 njuz nakon skandala rekao da je njegov onlajn alter ego bezopasan hobi koji ne ide dalje od njegove kuće.

- Samo moja žena zna za to. To je hobi koji radim da bih se oslobodio stresa. Imam veliki stres i nisam u medicinskoj tranziciji. To je samo lik koji igram. Ne izlazim napolje tako obučen. To što radim u privatnom životu nema nikakve veze sa onim što radim u svom svetom životu. Da li na mene kao gradonačelnika utiče to što ponekad obučem haljinu ili se našminkam? Da li to ima ikakve veze sa tim da sam gradonačelnik ili pastor - rekao je Koplend.

Tokom svoje poslednje propovedi u Prvoj baptističkoj crkvi u Feniks Sitiju ukratko se osvrnuo na skandal.

- Bio sam predmet internet napada nakon članka koji je napisan o mom kapacitetu gradonačelnika i kapacitetu pastora. Da, slikao sam se sa svojom suprugom u privatnosti našeg doma u pokušaju humora, jer znam da nisam ni zgodan muškarac ni lepa žena. Izvinjavam se zbog bilo kakve sramote izazvane mojim privatnim i ličnim životom koji je izašao u javnost - rekao je gradonačelnik.

Кoplend je 2019. godine vodio grad kroz oporavak nakon što je užasan martovski tornado sa vetrovima jači od 200 km/h pogodio obližnji grad Boregard i ubio 23 osobe.

Tada se sastao i sa tadašnjim američkim predsednikom Donaldom Trampom koji je došao da posmatra razorne posledice oluje.

Javnost je takođe prošle godine šokirala vest da je poznati američki političar umro uz pomoć zakona o asistiranom samoubistvu koji je lično pomogao da se donese.

(Kurir.rs/NY Post)