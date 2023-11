Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, upozorio je u četvrtak da bi nedavne akcije Poljske mogle da dovedu zemlju u direktan sukob sa Rusijom i Belorusijom, što bi moglo da rezultira početkom Trećeg svetskog rata, piše Njuzvik.

Medvedev, koji je takođe bio predsednik Rusije od 2008. do 2012, napisao je članak za ruski list Rosijska gazeta.

Zapaljive izjave nisu neobične za Medvedeva, i on je više puta javno izjavljivao da bi Rusija mogla da napadne članice NATO-a zbog pomoći Ukrajini.

U decembru 2022. je zapadne saveznike Ukrajine nazvao "legitimnim vojnim ciljevima". Još u septembru je rekao da je Rusija spremna da stupi u direktan sukob sa državama članicama NATO-a.

Prema članku Medvedeva u Rosijskoj gazeti, pomoć Poljske Ukrajini mogla bi da izazove eskalaciju sukoba u globalni rat.

- Vojno jačanje Poljske i njihovo vojno prisustvo u Ukrajini mogu izazvati direktan sukob između Varšave i Belorusije i Rusije. U ovom slučaju, saveznička grupa će pružiti odgovarajući odgovor da spreči pretnje koje proizilaze iz zlih ambicija poljskog establišmenta - napisao je Medvedev

On je nastavio: "Nepromišljene akcije Poljske, ako ih na brzinu podrže njeni saveznici iz NATO-a, mogu imati dalekosežne i opasne posledice po ceo svet. I tada će Poljska ispuniti ulogu "hijene Evrope" koja je započela Treći svetski rat."

Na drugom mestu u članku, Medvedev je optužio Poljsku da ima skriveni motiv za podršku Ukrajini, tvrdeći da ta zemlja "stremi samo jednoj stvari – da obezbedi svoju potpunu dominaciju u regionu uspostavljanjem kontrole nad državama koje se nalaze između Varšave i Moskve."

On je takođe ponudio kratku istoriju rusko-poljskih odnosa tokom godina pre nego što je dodatno omalovažio "zle ambicije" lidera u Varšavi, kao i tvrdnju da članice EU gaje "loše skrivenu mržnju" prema Poljskoj.

- Sada vodeće države EU smatraju poljske vlasti zlonamernim skorojevićima koji sebično koriste sve njene institucije isključivo u svoje sebične svrhe, ne doprinoseći ništa u evropsku kasu - napisao je ruski zvaničnik.

Može se pretpostaviti da će to na kraju doprineti destabilizaciji same strukture EU, do potpunog obračuna unutar "prijateljske" evropske porodice, pa čak i raspadu Evropske unije krivicom Poljske, prenosi Njuzvik reči Dmitrija Medvedeva.

