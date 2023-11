GRAĐEVINSKI RADNIK OTIŠAO NA OPERACIJU SLEPOG CREVA, IZVADILI MU POGREŠAN ORGAN: Mesecima u stomaku imao ranu bilijarske kugle

Pacijent oboleo od rakao tužio je bolnicu i hirurge nakon što su navodno uklonili pogrešan organ tokom neuspešne operacije slepog creva.

Džordžu Pijanu (72) dijagnostikovana je upala slepog creva i otišao je na operaciju da ga izvadi u Medicinskom centru Univerziteta u Vašingtonu u decembru prošle godine. Ali kada je bol potrajao i nakon operacije, skeneri su otkrili da su mu lekari uklonili deo debelog creva umesto slepog creva.

Crevo je puštalo svoj sadržaj u stomak, izazivajući infekciju i prouzrokujući nepodnošljiv bol nego pre nego što je imao operaciju. Prema tužbi, otac dvoje dece je od tada morao da ide na četiri operacije i morao je da bude priključen na kateter.

Takođe je patio od stalnih bolova i imao je ranu veličine lopte za bilijar u stomaku koja nije zarastala mesecima. U tužbi se takođe navodi da ga je neuspešna operacija primorala da odloži lečenje raka.

Bivši građevinski radnik traži odštetu zbog lekarske greške od bolnice i dva hirurga. Nije rekao koliko traži, ali njegov advokat je izjavio da su slični slučajevi u prošlosti doveli do isplata od 500.000 do 3 miliona dolara. Njegov slučaj je podnet Višem sudu okruga King 6. decembra, a suđenje je zakazano za novembar sledeće godine.

Govoreći o svojim povredama, Piano je rekao dok je zadržavao suze: "Bila je to godina pakla. Nisam ista osoba kao kad je ovo počelo. Ali osećam se veoma srećnim što sam još živ. Nismo želeli da se to dogodi nekom drugom. Neko je morao da zaustavi ovo i preuzme odgovornost i kaže da se ovo dogodilo, moramo da preduzmemo korake da se to više ne dogodi.“

Piano je rekao da je od neuspešne operacije proveo 53 dana u bolnici, izgubio 40 funti i razvio anksioznost i kratkoročni gubitak pamćenja. U sudskim dokumentima kaže da višestruki zdravstveni problemi od kojih je patio 'nisu postojali' sve dok nije imao neuspelu operaciju.

