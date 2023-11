"ČAK JE I ON, DA BI NAPRAVIO JEVREJSKU DRŽAVU, IZVRŠIO GENOCID NAD SVOJIM NARODOM" Ravasi za Kurir: Izrael da čuvaju od samog sebe

Izrael počinje da sprovodi četvoročasovne pauze u borbama u severnoj Gazi svakog dana, saopštila je Bela kuća.Portparol Džon Kirbi nazvao je ovaj potez korakom u pravom smeru i rekao da SAD žele da se pauze nastave sve dok su potrebne. Međutim, Izrael je te navode demantovao.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Slobodan Dimitrijević, predsednik Pokreta "Srpsko-rusko bratstvo" i predsednica Srpsko -američke glasačke alijanse Olga Ravasi koja se uključila putem Vibera iz Čikaga diskutovali su za Kurir TV dešavanja u Izraelu i podršku Amerike u odmazdi Izraela na pojas Gaze.

foto: AP

Američki predsednik Džozef Bajden je pre tri dana zatražio od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da uvede pauze u napadima, portparol Bele kuće Džon Kirbi juče potvrdio da će Izrael prekidati napade četiri sata dnevno, ali je vrlo brzo rukovodstvo Izraela to demantovalo rečima: "Neće biti prekida vatre bez oslobađanja talaca koje drži Hamas.

Ravasi smatra da Bajden pokušava da na neki način niveliše dešavanja na Bliskom Istoku, ali navodi da su glasne i demokrate u Americi koji pripadaju muslimanskom telu, kao što je Rašida Tlajt, koja je Palestinka i vrlo je glasna:

- Bajden zato mora da niveliše svoje biračko telo, ali i one koji su bliski njegovoj administraciji, a ono što se dešava na protestima, i nekakvim mirovnim aktivistima, tu, čak, ima i Jevreja! - navela je Ravasi.

Dimitrijević se razgovoru pridružio nazvavši definitivnim to da London i Duboka Država - Vašington imaju potpuno drugačiju politiku od američkog naroda.

- Mnogo je uradio u poslednjih sto godina za čovečanstvo i to samo američki narod. Jasno mi je da se Amerika suočava sa ogromnom ekonomskom i izgbegličkom krizom, to je zemlja gde se milioni naseljavaju godišnje, ali ne samo zbog toga, nego zbog politike koja ne pripada Americi. Jasno mi je da stotine hiljada ljudi na ulicama koji pokazuju svoj revolt je u duhu Amerike i humanog dela koji ovo ludilo ne mogu da prihvate - rekao je Dimitrijević, istakavši da ubijanje dece i civila neće još dugo moći da potraje.

Takođe podelio je informaciju da je bivši visoki zvaničnik CIA razgovarao sa vođstvom Hamasa i Izraela i da je omogućio humanitarno dejstvo. Upravo to što iz dubine kreće da se menja, to je dobro - dodao je Dimitrijević.

Šefovi CIA-e i Mosada sastali su se s katarskim premijerom u četvrtak, 9. novembra u Dohi kako bi razgovarali o okvirima sporazuma za oslobađanje talaca i pauzi u borbama Hamasa i Izraela u Pojasu Gaze, rekao je Reutersu izvor upućen u sastanak. Ishod razgovora je nejasan.

Da li Ameriku sada i pojedini saveznici gledaju sa manje poštovanja, pita se voditeljka Snežana Petrović podsetivši na situaciju kada je Entoni Blinken američki sekretar, dočekan od viceguvernera u Ankari, a ne od visokih zvaničnika.

Ravasi je potvrdila to, istakavši da je on čak i čekao celu noć da ga prime, nedelju dana pre toga.

- Držali su ga da sedi celu noć i da čeka! Njihova diplomatija se više ne poštuje. Oni vide Izrael kao produžetak Amerike i duboke države. Sada se sve deli i jača onaj radikalni tradicionalni pokret. Izrael je ujedinio sunite i šite protiv sebe, a to niko do sada nije učino! Izrael treba čuvati, ali ponekad ga treba čuvati od samog sebe - rekla je Ravasi.

Dimitrijević se složio, posebno sa poslednjom rečenicom Ravasi, i istakao:

- Irak je napao američku vojnu bazu i raketirao skladište oružja i to je direktan napad na Ameriku i to mislim na američki vrh, ne na narod. Već smo o tome govorili da je Amerika projektovala Hamas da ovo uradi, ovo je ozbiljno projektovano. Smatram da je i približavanje ruskim granicama upravo provokacija na koju je Rusija morala da reaguje i napadne svoj narod u Ukrajini. Već se dešavaju potencijalni napadi na jevrejsko stanovništvo svuda u svetu! To ne sme da se dešava! To je jedan mnogostradalni narod, samo je srpski narod propatio više od njih... Neka porazmisle o politici koju sprovode, ovo je protiv velikog broja jevrejskog naroda i vidi se da se čovečanstvo sad budi i da znaju ko stoji iza svega - rekao je Dimitrijević i podsetio da je jevrejski narod propatio i od svojih vođa:

- Na kraju krajeva, jevrejski narod je strašno propatio od svog rukovodstva. Njihov tvorac car David da bi napravio judejsku, izraelsku državu, on je pobio dve trećine svog stanovništva izraelsko -jevrejskih plemena. Napravio je stravični masakr prema svojim neistomišljenicima, a cionizam je rezultat toga. Sprovode jednu brutalnu militantnu politiku da bi došli do svojih ciljeva, a njihovi vrhovni ciljevi nisu ciljevi čovečanstva - zaključio je.

