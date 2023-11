"HAMAS JE BRUTALNIM TERORISTIČKIM NAPADOM DOVEO DO OVOGA DANAS" Obradović šokirao tvrdnjom: Oni su planirali stradanje civila!

Sukob u Pojasu Gaze postao je najkrvavija epizoda izraelsko-palestinskih sukoba u poslednjih nekoliko generacija.

Iako perspektiva mira nije blizu, moguće je pronaći određeno olakšanje u najavama Bele kuće o privremenoj obustavi borbe na četiri sata svakog dana, omogućavajući palestinskim civilima da napuste severni deo Gaze.

SAD snažno podržavaju Tel Aviv, a EU je izrazila kritički stav prema civilnim žrtvama u ratu.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali sukob na pojasu Gaze jesu Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije i Zoran Spasić, stručnjak za međunarodnu politiku.

Obradović je izneo svoju tvrdnju o planovima Hamasa, ali i obaveštavanju Izraelaca pre svakog napada:

- Niti jedna armija na svetu ne najavljuje svoju akciju unapred kao što to radi Izrael. Uperite prst u bilo koju tačku na zemlji i videćete da samo Izrael doslovno u zgradu najavi gde će se upasti i gde će bombardovati. Oni ih upozoravaju lecima, razglasima, upozoravaju kao niko na ovom svetu. Preterano je govoriti o Izraelu kao agresoru. Hamas je tematski uvukao Izrael u urbano ratovanje, a Hamas je u sklopu planiranja terorističke akcije planirao i ovo stradanje civila.

Petrović je odgonetnuo da li Izraelu curi vreme, odnosno da li će u narednom periodu demonstrirati brutalniju silu:

- To je vidljivo od osmog oktobra, ali Izrael je prepoznatljiv po tome što na svaki napad od strane terorističke organizacije unutar palestinskog naroda, odgovara prilično agresivno i odlučno. Ovde dolazimo do korena problema koji imamo, a činjenica je da sve ove terorističke organizacije ne mogu da se pomire sa činjenicom da Izrael postoji na Bliskom istoku. Ako pričamo o ovom ratu, tu treba podvući činjenicu da je Hamas taj koji je svojim brutalnim terorističkim napadom doveo do ovoga što imamo danas. Nije Izrael pokrenuo operaciju unutar Gaze.

S obzirom na to da je Bela kuća poručila da Izrael stane sa dejstvima u intervalu od četiri sata tokom svakog dana, Spasić je odgovorio da li će ta pauza učiniti nešto:

- To su neka nagađanja od četiri sata, i dalje se vode razgovori o sprovođenju te pauze. Kada imate borbu protiv terorizma, ne možete da obustavite borbene akcije, jer će u tom trenutku druga strana iskoristiti to vreme. Videli smo to i na afričkom kontinetnu, ako ne potisnete do kraja jednu terorističku organizaciju, onda imate problem i stalnu pretnju. Zbog toga je i Izrael pokrenuo te napade, s druge strane vidimo stradanje civila, zbog toga se i traže rešenja. Ovaj sukob je po mnogo čemu vrlo osetljiv na ceo region Bliskog istoka.

