SRPSKI STENDAP KOMIČAR SA ISLANDA ZA KURIR: Policajac mi je, pored haosa, opisao i APSURDNE situacije: MUKU JE MUČIO SA OVCAMA!

Islandski meteorološki zavod procenjuje da je trenutno magma udaljena 800 metara od površine zemlje, zbog čega je verovatnoća erupcije vulkana "velika" i mogla bi se desiti u narednim danima.

Jedna od najvećih erupcija na Islandu desila se davne 1783. godine kada je došlo do poplave lave koja je trajala osam meseci i proizvela velike oblake sumpora nad severnom Evropom skoro pola godine.

Seizmička aktivnost i podzemni tokovi lave intenzivirali su se tokom vikenda na poluostrvu Rejkjanes, što je navelo vlasti da evakuišu skoro 4.000 ljudi iz ribarskog grada Grindavik.

Među njima je bio i Peđa Bajović, koji je za Jutarnji program Kurir TV podelio svoje iskustvo.

- Kad pitate ljude koji su direktno pogođeni oni iskazuju nezadovoljstvo, jer je ta prva evakuacija bila hitna i brza i bili su prinuđeni da pokupe samo najosnovnije stvari. Kako do erupcije ipak nije došlo, oni su mogli da se vrate u Grinderik i povremeno izvlače stvari. Tu ima i apsurdnih situacja gde mi se policajac požalio da on nije pastir, ali eto morao je da pomogne čoveku da izvede stado ovaca iz pogođenog područja. To je za naše standarde ultra efikasno, brzo i jako dobro - rekao je Bajović.

Ljudi prema njegovim rečima nisu u panici, ali osećaju bojazan od posledica izbijanja vulkana:

- Ljudi su smešteni ili kod svojih prijatelja ili rodbine ili u centrima u okolini Rejkevika. Moje iskustvo je da je Island takva kultura da su oni spremni za ovakve situacije. Nko tu nije previše iznenađen jer se za to poluostrvo zna da je na sudaru izmeću Američke i Evropkse tekstonske ploče i to je ono što Panike nema, ali straha ima koji je više vrsta bojazni šta će to da bude. Stručnjaci kažu da će tih 14 do 15 kilometar magme koja se polako približava površini to će polako da prsne, ali u kom intenzitetu to se sad prati. Obavljena su sva

