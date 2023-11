ŠTA ČEKA RUSIJU U NAREDNIH 10 GODINA? Iz Kremlja dali svoje predviđanje naredne decenije - "Hvataće se za SLAMKU SPASA"

U narednoj deceniji mogu porasti turbulencije u svetu jer će se Zapad držati za svoje liderstvo koje mu umiče – međutim, Rusija će u svakom slučaju biti jača i bogatija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ako se period svetske transformacije kroz koju prolazimo oduži, možda će biti još više turbulencija, jer će se kolektivni Zapad rukama i nogama držati za svoje vođstvo koje prolazi. A znamo da su oni prilično cinični i neće prezati ni od čega samo da ne upuste to liderstvo. To nosi opasnost od različitih sukoba - rekao je Peskov.

Upitan kakva će biti Rusija za 10 godina, portparol Kremlja je rekao da će biti "i jača i mudrija i bogatija".

Istovremeno je konstatovao da niko ne može reći kakav će biti svet za 10 godina isto kao što niko nije mogao pre deceniju da pretpostavi da će svet ući u fazu u kojoj se danas nalazi.

Peskov je takođe kazao da nema ništa dobro u žestokoj konfrontaciji Rusije sa Zapadom, pritom, Moskva nije u konfrontaciji sa Amerikancima i američkom kulturom, nego sa njihovom ideologijom i viđenjem toga kako treba živeti u svetu.

On je istakao da se danas transformišu svi sistemi međunarodno-pravnih i ekonomskih odnosa. Nakon raspada SSSR, zapadne zemlje su pomislile da su "pravi vladari sveta" i da imaju pravo da se ne rukovode zakonima, nego pravilima koje same uspostavljaju, te da nameću ta pravila svima ostalima.

Po rečima Peskova, takve pobude se ne javljaju niotkuda – to se dogodilo jer su imali solidnu ekonomsku i tehnološku bazu. Međutim, vremenom je situacija počela da se menja, počele su da se pojavljuju zemlje koje „staju na noge“, razvijaju svoju proizvodnju, a onda se ukazala prilika da traže veću samostalnost.

- Naravno, tu je došlo do protivrečnosti i nastala je tako duboka konfrontacija. To ne znači da smo u konfrontaciji sa Amerikancima, to ne znači da smo u konfrontaciji sa američkom kulturom. Mi smo u konfrontaciji sa njihovom ideologijom, sa njihovom vizijom kako treba živeti u svetu - zaključio je Peskov.

(Kurir.rs/Sputnjik)