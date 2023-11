DRAMA U STUDIJU KURIRA! Kastratović izneo šokantne tvrdnje o Hamasu, reagovao Marković: Otkud vi to znate, generale?! (VIDEO)

Situacija u Gazi ocenjena je kao jedna od najvećih katastrofa na svetu, izazvana ljudskim faktorom. Celokupno stanovništvo Pojasa Gaze, oko 2,2 miliona ljudi životno je ugroženo, procene su da u proseku imaju tek jedan obrok dnevno i da nemaju pijaću vodu.

Ranjeni i povređeni ne mogu da dobiju adekvatnu medicinsku negu, jer su bolnice uništene, a zaraza se širi do te mere da preti da postane epidemija.

I dalje se pominje mogući sporazum sa Hamasom za trodnevni prekid vatre u zamenu za 50 taoca.

foto: Shutterstock

Gosti "Usijanja" koji su analizirali celokupnu nesreću rata na Bliskom istoku jesu dr Luka Kastratović - general u penziji, prof. Predrag Marković, istoričar i Aleksandar Gajić, Centar za društvenu stabilnost.

Kastratović je odgonetnuo da li su tačni izvori koji navode da je bolnica u Gazi bila sedište Hamasa:

- Na osnovu svih informacija, ne možemo da potvrdimo tačno, nisu dali uverljive dokaze, ni jedna, a ni druga strana. Ovo podseća na 90-te godine, kada je Jasuši Akaši rekao 'šaljite bombe' a Agata Kristi 'šaljite humanitarnu pomoć'. Još posle sedmog oktobra, odmah su političari Izraela rekli da je taj datum za njih 11. septembar. Izvedena je odlična operacija od strane CIA i MOSAD, a Hamas je formiran od Amerikanaca, a ne Palestine. Ne može Hamas da pravi tolike podzemne hodnike, da ispali toliko raketa.

Potom se ubacio istoričar Marković, pa je rekao da se čudi ovoj tvrdnji:

- Uvek se čudim argumentima da neko žrtvu svoje ljude da bi provocirao. To je na ivici logičnog razmišljanja. Kako je moguće da neko to uradi, a da niko ne zna. Otkud vi to znate?

02:06 DRAMA U STUDIJU: Generale, otkud vi to znate? Kastratović FRAPIRAO izjavom o Amerikancima: Nije ih briga za stradanja!

Kastratović je potom odgovorio:

- Procurele su obaveštajne informacije, Amerikance nije briga koliko će da izgine Izraelaca.

Marković je ishitreno opet priupitao: Otkud vi to znate, generale? To je tako strašna optužba.

Gajić je potom izneo svoju analizu:

- Ne bih ulazio previše u same teorije jer to nije ništa osim mišljenja i hipoteza koje se baziraju na izvorima koji su nam dostupni. Što se tiče MOSAD i CIA, u to sumnjam, ali odgovornost je na Šin Betu, jer je on taj koji vodi računa, odnosno treba da vrši obaveštajni rad. MOSAD se više bavim spoljnim. Šin Bet je podeljen na tri segmenta, jedan se bavi Gazom, drugi je bio tzv. Sovijetski, ali to više ne postoji. Treći se bavi zaštitom značajnih institucija unutar Izraela.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:23 NA KROVU BOLNICE SU SE POJAVILI VOJNICI, A TO JE ONDA VOJNI OBJEKAT Stručnjaci: Hamas je odgovoran, IZRAEL POČINIO RATNI ZLOČIN!