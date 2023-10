"HUMANITARNA KATASTROFA NA POMOLU" Analitičar: Gaza ima 360 kvadratnih KM i 2.000.000 stanovnika, posledice granatiranja su JASNE!

Prema poslednjim informacijama, u pojasu Gaze ubijen je jedan od osnivača Hamasa, Abdul Fatah Duhan, poznat i kao "Abu Osama". Prethodno su stradala još dvojica visokih članova Hamasa, Zaharija Abu Mamar, koji je bio umešan u organizovanje i planiranje napada na Izrael i Džavad Abu Šamala, Hamasov ministar ekonomije.

O ovim i ostalim aktuelnostima sa bliskoistočnog ratišta, govorili su u emisiji Redakcija, Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost i Velibor Vukašinović, vojni pilot.

- Gaza kao površina od 360 kvadratnih km poseduje preko 2.000.000. stanovnika. Najnoviji podaci jesu da su oko 370.000 ljudi iz Gaze napustili taj pojas i prešli u Egipat. Ali na tom prostoru tolika silna granatiranja i danju i noću od strane Izraela mogu izazvati ozbiljnu humanitarnu katastrofu - rekao je Obrknežev i dodao:

01:06 HUMANITARNA KATASTROFA NA POMOLU! Analitičar: Gaza ima 360 kvadratnih KM i 2.000.000 stanovnika, posledice granatiraja su JASNE!

- Ja optužujem napad Hamasa, ali stanovnici Gaze ne zaslužuju da nemaju hranu, vodu, gorivo i sve one elementarne potrepštine. S druge strane kad je Egipat priznao Izrael prektično su zatvoreni tuneli pomoći koji su od Egipta stizali do pojasa Gaze. Jednostavno ti ljudi su ostavljeni sami za sebe. Ne govorimo, dakle, o onim pripadnicima Hamasa, već o slobodnom stanovništvu koji za taj napad nije ni znalo niti je možda to želelo.

