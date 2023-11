"SVI HAMASOVI TAOCI ĆE PATITI OD STOKHOLMSKOG SINDROMA?!" Eksperti o privremenom primirju: Postoji NEZVANIČNA KLAUZULA DOGOVORA

Nakon 47 dana užasnog krvoprolića u ratu Hamasa i Izraela, usledio je mikrodogovor - 4 dana pauze u borbama, oslobađanje 50 izraelskih talaca iz Pojasa Gaze za 150 palestinskih zatvorenika.

U oba slučaja to su žena i deca, kako se navodi. U dogovoru dve strane posredovao je Katar, a postoje optimistične spekulacije da se primirje može produžiti. Ipak, izraelski premijer Benžamin Netanjahu je kategoričan i kaže: "Sporazum ne znači da će rat prestati".

Do sada su gubici ogromni - 7. oktobra su Hamasovi teroristi maskarirali 1.400 ljudi, nakon čega je usledio odgovor Izraela kada je stradalo 14.000 palestinskih civila među kojima je, kako se navodi, više od 5.000 dece!

Boško Jakšić, novinar, Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, i Milan Antonijević, advokat, gostovali su u emisiji Usijanje gde su analizirali ovo privremeno primirje dve strane.

Jakšić je najpre objasnio kako je do primirja došlo.

- Nema nikakve sumnje da je posle blizu sedam nedelja ovog brutalnog i krvovog rata ovo prva ohrabrujuća vest. Da li će se primirje držati? Da li će se produžavati? To ne može niko sa sigurnošću da kaže. Različite su i interesi koji stoje s jedne strane iza Hamasa, a s druge strane iza premijera Netanjahua. Ono što je činjenica je da je ovo neka vrsta kreščenda veoma intenzivne diplomatske, gotovo frenetične aktivnosti koja traje odmah posle upada Hamasa na izraelsku teritoriju 7. oktobera. Dakle, već tada je Katar kontaktirao Amerikance i Izrael nudeći svoje posredničke usluge - započeo je Jakšić.

- Taj saobraćaj koji se od tada vodio na zahtev i Katara i Izraela u apsolutnoj diskreciji, sada je donao neke rezultate. Recimo, Amerikanci koji su tu bili najviše angažovani kao posrednici, predsednik Bajden je 14 puta imao susrete i telefonske razgovore ili video razgovore sa premijerom Netenjahom. Tri puta sa egipatskim predsednikom Sisijem, dva puta sa Emirom od Katara i postepeno su usaglašavalo vo što je danas dogovoreno. Dakle, Katar je na neki način nagrađen što je dobio tu privilegiju da prvi saopšti da je postignut sporozum. I zaista je Katar iskoristio tu svoju poziciju koja je jedinstvena - navoe je Jakšić.

Otkrio je da postoji i još jedna nezvanična klauzula ovog dogovora oko razmene talaca.

- Kada je prvi put stigla saglasnost Hamasa za ovih 50 žene i dece, onda su Amerikanci tražili da se dobiju identifikacije tih osoba, da bi bili sigurni o kome se radi. Pa je Hamas to odbijao. Onda je tek pre nedelju dana, onda je tek pre nedelju dana zaista stigla dokumentacija gde su identifikovani ovi koji će biti razmenjeni. U međuvremenu je Izrael napravio spisak od 300 osoba koji su potencijalni kandidati ako dođe do nastavka razmene. Jer znamo da je jedna od klauzula ovog dogovora, nezvaničnih, da se primirje produži za jedan dan na svakih deset novih oslobođenih talaca - rekao je Jakšić.

Jakšić je naveo da je jako bitna kupovina vremena za Hamas.

- Hamas je zainteresovan da kupi vreme. Zato što bi mogao da pregrupiše svoje snage, eventualno ih osveži, ojača i tako dalje. Za razliku od izraelskog premijera, kome to nikako ne odgovara. I zato i imamo njegovu izjavu, da će se operacija apsolutno nastaviti čim ovaj rok istekne. Tako da još ima mnogo neizvesnosti, bez obzira, što je ovo konačno jedna dobra vesta.

Antonijević se dotakao razmene talaca i naveo da ćemo uskoro videti zaista potresne scene.

- Možemo to uporediti sa nekim drugim krizama i o nekim stvarima koje su se dešavale u Avganistanu i u nekim drugim ratnim područjima. Teško je predvideti, ako poštujete sve one konvencije, da imate obavezu naravno i lečenja i svega onoga što bi bilo na raspolaganju. Međutim, u ovim okolnostima teško je očekivati da su taoci u nekom stanju koje je na bilo koji način blisko ljudskom. I da ćemo zaista videti takođe potresne scene, verovatno i svedočenja. I to je još jedan dodatni razlog zbog koga će ova cela akcija imati svoj određeni senzibilitet i neku stvar koja će biti zaista osetljiva - rekao je Antonijević i dodao:

- Rešavanje talačke krize je značajno za Izrael, pre svega, jer vi tamo imate takođe veliki otpor javnosti, tj. zahtev da tauci budu pušteni, znači da se Izrael po svaku cenu. Izrael na ovakav način rešava talačku krizu.

Miletić je potom odgovorio na pitanje "zašto je važno premijeru Netanjahu da zaista sprovede oslobađenje talaca?"

- Ne treba zaboraviti da je Izrael već duži vremenski period jedno vrlo podeljeno društvo. Bile su nebrojene demonstracije, i sada u vreme rata ponovo se javljaju veliki protesti. Tako da je za njega izuzetno važno da malo i splasnu ti protesti protiv vlade, odnosno pritisak da se oslobode toaci - rekao je Miletić.

Dotakao se i stanja talaca koji su bili u zatočeništvu proteklih 48 dana.

- Ono što treba znati vezano za same toace, treba razumeti da će to biti vrlo osetljiv moment. Prvo zbog opet porodica jer će biti jedni ljudi pušteni, drugi neće biti pušteni. Treba razumeti da će mnogi od tih taoca biti ranjeni, neki će biti u vrlo lošem psihičkom stanju. Svi će patiti od stokholmskog sindroma, to treba isto napomenuti. To znači da će svi oni malo imati empatiju i simpatiju prema svojim otmičarima, što isto treba razumeti - rekao je Miletić i dodao:

- Stokholmski sindrom je poznat po tome što žrtva počinje da ima razumevanje za otmičara. Poznati su različiti primeri od zaljubljivanja do ostalog. Psihološki je to vrlo nezgodna situacija. To je realna praksa od svih tih situacija koje su se dešavale. Tako da će Izraelu biti vrlo važno da te ljude odvede, u bolničko okruženje, da se oni prvo izleče od trauma i fizičkih i psihičkih, i tek onda će oni pristati da neki od njih izađu i u javnost.

