"KO SE SVRSTA PROTIV IZRAELA, MOGUĆE ODUZIMANJE DRŽAVLJANSTVA" Vidić uživo iz Nemačke: Situacija krajnje napeta, VRŠE SE PRETRESI

Vlastimir Vidić, novinar iz Minhena, uključio se jutros u program Kurir televizije uživo, i gledaocima preneo najnovija dešavanja u vezi sa pretresima koji su najavljeni u Nemačkoj, a kako je Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo, pretresi se sprovode u četiri savezne države u vezi sa ranije najavljenim zabranama aktivnosti Hamasa, koji je već označen kao teroristička organizacija u toj zemlji.

„Nastavljamo našu doslednu akciju protiv radikalnih islamista”, rekla je nemačka ministarka unutrašnjih poslova Nensi Feser, a preneo Rojters.

"Policija i obaveštajne službe proteklog perioda intenzivno rade na lociranju svih potencijalnih pripadnika Hamasa", započeo je razgovor Vidić.

- Otprilike, kažu da je do sada registrovano oko 400 njihovih pripadnika na teritoriji Savezne Republike Nemačke. Hamas, kao i još jedna organizacija, "Zami Down", zvanično je zabranjena 2. novembra ove godine. Jučerašnja akcija Nemačke policije odvijala se u četiri pokrajine i na preko 54 lokacije. Bila je usmerena na otkrivanje i sprečavanje mreže koja se bavila prikupljanjem sredstava, prema izveštaju Nemačke policije - rekao je Vidić.

Istakavši da pripadnici Hamasa još nisu izveli nijednu nasilnu akciju na teritoriji Savezne Republike Njemačke, naglasio je da su, ipak, aktivni u prikupljanju novčanih sredstava kako bi pomagali matičnu organizaciju u Palestini.

- Situacija je napeta, ali do sada nije došlo do teških obračuna između pripadnika organizacija. Pored Hamasa, pretresani su objekti pripadnika tzv. organizacije Zami Down, osnovane 2011. i 2012. godine, koju vodi jedan palestinski izbeglica. Takođe, vrše se pretresi radi praćenja tragova organizacija desničarske orijentacije, koja je prošle godine pokrenula akciju ugrožavanja ustavnog poretka Savezne Republike Nemačke.

"Ministrica unutrašnjih poslova Nemačke, Zemi Fazer, je naglasila da će svi slučajevi ispoljavanja mržnje prema Izraelu i jevrejskom narodu biti oštro sankcionisani, uključujući demonstracije i prikupljanje novčanih sredstava koje podržavaju protivnike Izraela".

Raspravljaće se o predlogu zakona Hrišćansko-demokratske partije u Bundestagu od danas. Predlog omogućava oduzimanje državljanstva onima osuđenim za antisemitske zločine, čak i ako imaju dvojno državljanstvo.

- To je predložila opoziciona partija, a moguće je da će i biti prihvaćeno. Ovi događaji i prijetnje su na dnevnom redu jer se Nemačka jasno svrstala kao najveći saveznik Izraela. Kancelar Olaf Šolc je naglasio da je svaki pokušaj ugrožavanja sigurnosti Izraela istovremeno ugrožavanje Savezne Republike Nemačke. Ko god bude na liniji "antisemitizma" postoji mogućnost oduzimanja već stečenog državljanstva - oslikao je situaciju Vidić.

