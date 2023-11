UBISTVO PLEJBOJEVE ZEČICE: Grlo joj tako prerezano da joj je glava umalo otpala, nada u rešenje misterije stare skoro POLA VEKA

Jezivo i nerešeno ubistvo mlade Plejbojeve zečice Iv Stratford, koje su policajci opisali kao jedno od najgorih koje su videli, ima novog svedoka čija je pojava nakon gotovo 50 godina ponovo probudila zanimanje oko misterioznog slučaja.

Kada je policija pronašla iskasapljeno telo Plejbojeve zečice Iv Stratford, jedan je policajac izjavio da nikada nije video nešto tako užasno. 21-godišnjakinja je pronađena s rukama svezanima na leđima i prerezanim grlom toliko jako da joj je glava umalo bila odrubljena, i to u njenom stanu u Lejtonu, u istočnom Londonu 1975. godine.

Eve je radila kao konobarica u Plejbojevom klubu u središtu Londona i družila se sa slavnim osobama, među kojima su bili komičar Erik Morkamb, glumac Sid Džejms i bokser Džon Konteh. Njeno brutalno ubistvo uznemirilo je posetiove londonskog noćnog života, a gotovo pola veka kasnije i dalje je nerešeno. Ono što se jedino zna jeste da je njen ubica ponovo ubio barem još jednom. Ubicin DNK bio je povezan sa silovanjem i ubistvom 16-godišnje učenice Line Vedon u Hounslou, u zapadnom Londonu, koje se dogodilo šest meseci kasnije, a veruje se i da je isti muškarac ubio i 29-godišnju trudnicu Lindu Farou četiri godine kasnije.

Nerešena ubistva ponovo se analiziraju u novom dvodelnom dokumentarcu ITV-a "The Playboy Bunny Murder", a u kojem se prikazuju detalji istrage Kolina Satona koji je istraživao ubistva kao nerešene slučajeve 2002. godine i radio na svom dokumentarcu, "Devojke s West Enda". Prethodno je za The Sun rekao da je ostvario velik napredak u slučaju.

"Zapravo smo pronašli novog svedoka, nakon gotovo 50 godina, koja je prolazila ulicom kad je Lin Vidon ubijena. Tada se nije javila jer su joj roditelji rekli da to ne čini. Ali razgovarajući s njom, kao i ponovnim proučavanjem dokaza, uspeli smo uspostaviti veze s potencijalnim osumnjičenikom", izjavio je Saton.

Iv Stratford napustila je svoj rodni dom u Warringtonu, u Cheshireu, s 19 godina kako bi se preselila u London i postala konobarica u Plejboj Klubu 1973. godine. Kao jedna od zečica, bila je popularna među stalnim posetiocima kluba i ponosno je slala svojoj porodici fotografije na kojima je pozirala sa slavnim facama. No ona je očajnički želela postati model, a kada joj nije uspelo pojaviti se na stranicama Plejboja, okrenula se njegovom britanskom rivalu, časopisu Mayfair.

Iv Stratford foto: Metropolitan Police

I tako je 1975. godine bila proglašena Miss marta pod imenom Eva Von Borke i pozirala je u toplesu na njegovoj naslovnici ispod natpisa "najklasičnija plavuša koju smo ikada otkrili". Snimanje za devet stranica uključivalo je njenu golu fotografiju na naslovnici i intervju u kojem je otkrila da voli biti dominantna u krevetu, ali ne voli biti bičevana ili vezana.

To sve naljutilo je tadašnjeg šefa Plejboj kluba Viktora Obrija Lounsa III i bio je besan što je pozirala za njihove suparnike, pa ju je suspendovao s posla na tri meseca.

"Nije bila uzrujana, razumela je šta je uradila i zašto se to mora dogoditi. Rekla mi je da je to učinila jer se htela baviti modelingom i na to sam joj odgovorila da se može vratiti na posao kad završi suspenzija. Ali nije nameravala samo konobarisati za stolom, želela je učiniti nešto sa svojim životom", izjavila je tadašnja "mama zečica" Erin Moris, koja joj je i dala posao.

Eve je nakon toga dobila posao modela za popularni južnoafrički časopis, a bila je i model za naslovnicu knjige krimića, za koju je snimljena s prestravljenim izrazom lica dok joj se nož približavao grlu.

17. marta 1975. godine, samo dve nedelje nakon što se izdanje Mayfaira s njom na naslovnoj strani pojavilo na policama, imala je sastanak sa svojim agentom, a onda se vratila u stan u Leytonu, u istočnom Londonu, koji je delila sa svojim dečkom muzičarem Tonijem Priestom, nešto posle 16 sati. Otprilike 20 minuta kasnije kompija u prizemlju čuo je Eve kako razgovara s muškarcem i u 17:15 čuo je tup udarac, opisan kao stolica koja se prevrnula, a zatim korake po stepenicama.

Kad je Toni deset minuta kasnije s prijateljem stigao u stan, dočekao ga je jeziv prizor. Manekenka, odevena u lagani negliže, bila je vezana vlastitim čarapama i silovana. Lice joj je bilo unakaženo, a grlo joj je prerezano 12 puta u žestokom napadu.

Policija, koja je scenu opisala kao jednu od najgorih koju je ikada videla, verovala je da su Evino snimanje naslovnice za Mayfair i intervju u kojem je rekla da je živi sama sa svojom mačkom mogli dovesti do toga da se ubica nameri baš na nju. Njezina dečka Tonyja, urednika časopisa Mayfair Davida Brennera i stalnog posjetitelja Playboy kluba Libanonca Abdula Khawaja policija je ispitala među prvima.

Šest meseci nakon Evine smrti, 3. oktobra 1975., učenica Lin Vidon vraćala se iz noćnog izlaska. Odlučila je ići prečicom, niz mračnu uličicu. Tada je udarena je po glavi teškim predmetom koji joj je smrskao lobanju pre nego što je silovana. Nakon što su je pronašli, odvedena je u bolnicu West Middlesex, ali nikada nije došla k svesti i umrla je nedelju dana kasnije. Muškarac je viđen kako beži s mesta nesreće, ali oružje nikada nije pronađeno.

Dva ubistva bila su povezana tek 30 godina kasnije, 2004. godine, kada je DNK dokaz dokazao da je dve devojke ubio isti muškarac. Takođe se veruje da je ubojica ponovno napao, samo pola milje od Evine kuće, 19. januara1979. godine, i takođe brutalno usmrtio Lindu Farou, koja je bila u četvrtom mesecu trudnoće i uz to majka dve devojčice.

U intervjuu iz 2009. godine Evin tata Albert, koji je u međuvremenu preminuo, otkrio je da se njegova supruga Liza nikada nije oporavila od ćerkine smrti i da posećuje njen grob svaki dan. Mučilo ju je ono što je prolazilo kroz glavu njenoj kćeri pre njene smrti i da je odustala od butika koji je vodila jer nije mogla podneti da vidi mlade, živahne devojke koje su tamo kupovale. Dodao je i da je umrla od slomljenog srca 1986. godine.

Iako ništa ne može ukloniti porodičnu bol zbog brutalnih ubistava, Kolin se sada nada da može pomoći u rešavanju misterije pre sledeće velike godišnjice velike tragedije.

(Kurir.rs/Telegraf)