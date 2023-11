U MARIJUPOLJU ZABELEŽEN OPASAN RAST RADIJACIJE! 15 puta je VEĆI od bezbednog nivoa!

Nivo radijacije u južnoukrajinskom gradu Marijupolju, koji je pod kontrolom Rusije, 15 je puta veći od one koja se smatra sigurnom, rekao je ukrajinski zvaničnik.

Radijaciju u području oko plaže Piščanji, u blizini gradske luke, ruski mediji su pripisali jakoj oluji koja je zahvatila regiju Crnog mora. Međutim, Petro Andrijuščenko, savetnik prognanog ukrajinskog zvaničnika, rekao je u objavi na Telegramu da to nije razlog.

Pripisao je navodni porast radijacije ruskom "bombardovanju i raketnim napadima na grad".

"Pravi razlog za visoki nivo i izloženost peska nije oluja, već ruska okupacija", rekao je.

Ruski Telegram kanal u ponedeljak je naveo da bi stanovnici Mariupolja mogli da budu izloženi "potencijalno opasnim nivoima radijacije" nakon oluje koja je poslednjih dana poharala Crno more. More je ispralo većinu uobičajenog peska na gradskoj plaži i ogolilo crni sloj torijuma, navodi Telegram kanal "Mash in Donbas". Veruje se da je taj list povezan s ruskim bezbednosnim službama.

foto: EPA / Sergei Ilnitsky

Ukrajinsko gradsko veće Mariupolja saopštilo je da se radijacija na plaži povećala četiri puta dodavši da je pesak koji je "prekrivao sloj torijuma isprala voda". "Torijumov pesak prirodni je deo azovske obale", saopštilo je veće.

Koliko je opasan torijum?

Nije poznato kakvi bi mogli biti mogući zdravstveni ili ekološki učinci takvog događaja. Svetsko nuklearno udruženje sa sedištem u Londonu opisuje torijum kao "prirodni, blago radioaktivni metal", koji se u malim količinama nalazi u većini stena i tla. "Torijum je vrlo netopljiv, zbog čega ga ima u izobilju u pesku, ali ne i u morskoj vodi", navodi organizacija.

Marijupolj je bio prvi veliki grad koji je pao u ruke ruskih snaga u prvim mesecima rata. Lučki grad u jugoistočnoj Ukrajini brzo su opkolile ruske snage pre nego što su ga zauzele u maju 2022.

Ukrajinski vojnici koji su pružali otpor proveli su mesece opkoljeni u gradskoj železari Azovstal. Grad se smatrao simbolom žestokog ukrajinskog otpora.

"Kad bi neko u ovom trenutku izmerio količinu radijacije u Azovstalu i analizirao sastav tla i prašine koju vetar nosi po gradu i kiša u more, slika bi postala dosta apokaliptična", rekao je Andrijuščenko.

(Kurir.rs/Index)