NA KATOLIČKI BOŽIĆ VELIKA OPASNOST OD ISLAMSKOG TERORIZMA U EVROPI! Stručnjaci tvrde: Najveći rizik od napada u ove 4 države!

Evropski bezbednosni zvaničnici vide sve veći rizik od napada islamista radikalizovanih sukobom Izraela i Hamasa. Ogorčenost muslimanskog i arapskog sveta mogla bi da dovede do novih krvoprolića - jer prema mišljenju stručnjaka, Vlade država u kojima žive - ne pružaju solidarnost pitanju Palestine, gde svakodnevno strada veliki broj civila.

foto: Kurir televizija

- Najveću opasnost predstavljaju napadi usamljenih vukova. Ne samo u Parizu, imali smo i u Irskoj to ne treba zaboraviti, u Švedskoj, u Njujorku je bilo. Tako da je to ono što predstavlja opasnost, jer kako se situacija na Bliskom Istoku bude zakuvavala i što budu više dolazile zabrinjavajuće slike sa više poginulih civila i dece tako će tamo gde žive muslimani i arapi doći do radikalizacije - ocenio je Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

A dolaskom katoličkog Božića raste mogućnost ključanja emotivnog naboja kod muslimanskog i arapskog sveta. Kako ističu poznavaoci prilika, taj praznik je islamistima trn u oku, a samim tim Božićni sajmovi postaju glavna meta što iziskuje pojačane mere bezbednosti.

foto: Kurir televizija

- Sigurno da su evropske države svesne toga, pre svega Nemačka, Belgija, Francuska, eventualni Španija. Mislim da države Istočne Evrope gde nema mnogo migranata, mislim na Poljsku, Slovačku, Mađarsku će bolje proći. To možemo povezati i sa Kosovom i Metohijom, Albanci su prošle godine ranili 2 srpska dečaka za Božić, a to je bio klasični teroristički napad! - rekao je Rastislav Stojsavljević sa Univerziteta u Novom Sadu.

Svaki put kada dođe do konflikta na Bliskom Istoku, to se, prema ocenama stručnjaka, neminovno preslika na Evropu. Ističu da su ervopske bezbednosne službe toga svesne i da prate situaciju, ali i da uprkos svim naporima - ne mogu baš sve da iskontrolišu. Dodaju da se nažalost mora živeti sa nekom vrstom straha i opreza, jer se očigledno situacija u Gazi neće smiriti do Nove Godine.

02:50 NA KATOLIČKI BOŽIĆ VELIKA OPASNOST OD ISLAMSKOG TERORIZMA U EVROPI! Stričnjaci tvrde: Najveći rizik od napada u ove 4 države!

- Treba voditi računa da ne dođe do tog prelivanja, jer generalno uvek postoji taj osećaj solidarnosti sa palestinskim pitanjem kod svih muslimanskih, a naročito arapskih migrantskih emigrantskih u Evropi i zbog toga dolazi do tog problema, a to i vidimo. Čak to se dešava i u dalekoj Irskoj koja ni na koji način ne učestvuje u pomaganju Izraela nego je neutralna zemlja, imali smo napad na decu u autobusu, onda je činjenica da takve stvari mogu da se dese bilo gde u Evropi - smatra Miletić.

Sve više radikalizacije dešava se on-lajn, a ne samo na mestima kao što su džamije, zaključuju sagovornici. Iz EU najavili su da će na raspolaganje staviti dodatnih 30 miliona evra za zaštitu i to pre svega - verskih objekata.

Bonus video:

04:08 KO FINANSIRA NEMIRE NA TLU EVROPE?