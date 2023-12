MALJKOVIĆ POTPISAO POZIVNO PISMO MOK: Predsednik OKS potvrdio učešće Srbije na OI u Parizu!

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković potpisao je večeras u Beogradu pozivno pismo i zvanično potvrdio učešće Srbije na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Maljkoviću je na svečanosti u hotelu Hajat pismo predala aktuelna svetska i evropska šampionka u skoku u dalj Ivana Vuleta, koje je poslao predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Tomas Bah.

Svečanosti su prisustvovali brojni sportisti koji su izborili učešće na Olimpijskim igrama u Parizu, među kojima Vuleta, strelkinja Zorana Arunović, košarkaš Aleksa Avramović, brojni treneri, sportski funkcioneri, predstavnici diplomatskog kora, Ministarstva sporta i partnera OKS-a.

foto: Printscreen

Do početka Igara u Parizu ostalo je još 235 dana, a do sada je 50 srpskih sportista iz 11 sportova izborilo plasman na to takmičenje.

Srpski tim je učestovovao na svim dosadašnjim Letnjim Olimpijskim igrama i osvojio 119 medalja, 34 zlatnih, 41 srebrnih i 44 bronzanih.

Najuspešnije igre Srbija je imala u Tokiju, kada je učestvovalo 78 sportista koji su osvojili devet medalja - tri zlatne, srebrnu i pet bronzanih.

Kurir sport