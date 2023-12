DVE VREDNE NAGRADE ZA MLADE ZVEZDINE SPORTISTE: Laureati Jovana Radonjić i Aljoša Petrović

Sportsko društvo Crvena zvezda nastavlja sa akcijom “Zvezdin ponedeljak”, koja je održana danas u „Red kafeu“ na zapadnoj tribini stadiona “Rajko Mitić”. Na petom druženju sa sportistima Crvene zvezde prisustvovale su vaterpolistkinje, karatisti i karatistkinje i džudisti Crvene zvezde, kao i učenici Osnovne škole „Vojvoda Mišić“ iz Beograda.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Odlukom Upravnog odbora SD Crvena zvezda pokrenuta je akcija “Zvezdin ponedeljak”. Ideja ove akcije je da sportisti Crvene zvezde provedu vreme u druženju sa zvezdašima, odgovaraju na njihova pitanja i razgovoraju o proteklom periodu i budućim planovima.

Na današnjem druženju sa učenicima OŠ „Vojvoda Mišić“, kao i predstavnicima medija razgovarali su Dragana Ivković, predsednica i trener ŽVK Crvena zvezda, vaterpolistkinje Hristina Ilić i Jovana Radonjić, Igor Gajić direktor i trener Karate kluba, karatisti Emilija Antanasijević i Aljoša Petrović i Vladimir Jovičić, šef stručnog štaba Džudo kluba Crvena zvezda.

Ženski vaterpolo klub Crvena zvezda je nedavno po prvi put učestvovao u LEN Čelendžer Kupu i na svom evropskom debiju osvojio srebrnu medalju. Zvezdini karatisti i karatistkinje su nastavili sa trofejnim nizom na najznačajnijim svetskim i evropskim takmičenjima. Na Svetskom prvenstvu koje je održano nedavno u Beogradu osvojili su čak 16 medalja, 7 zlatnih. Džudo klub Crvena zvezda će 9. decembra biti domaćin Lige šampiona i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Nedavno su džudisti Crvene zvezde odbranili titulu šampiona Srbije, dok su džudistkinje osvojile vicešampionsku titulu.

Na današnjem „Zvezdinom ponedeljku“ proglašeni su najbolji mladi sportisti meseca Crvene zvezde, za novembar i uručena su im priznanja „Zvezdin bor“ za najboljeg mladog sportistu i „Zvezdina jela“ za najbolju mladu sportistkinju Crvene zvezde.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Najbolja mlada sportistkinja meseca novembra je vaterpolistkinja Jovana Radonjić. Jovana je sa prvim timom Crvene zvezde osvojila srebrnu medalju na LEN Čelendžer Kupu, a crveno-bele dame su ostavile sjajan utisak i pokazale da mogu da se takmiče sa najboljim evropskim ekipama. Iako veoma mlada, Jovana je u ovoj sezoni veoma značajan igrač i najbolji strelac prvog tima i verujemo da je pred njom svetla budućnost.

Najbolji mladi sportista meseca novembra je karatista Aljoša Petrović. Aljoša je već dugo član Crvene zvezde i osvajao je medalje na najjačim svetskim i evropskim takmičenjima. Prethodne nedelje Zvezdin mladi karatista je osvojio do sada najznačajniju medalju, zlatnu na Svetskom prvenstvu i tako postao juniorski prvak sveta. Nastupio je i u muškoj juniorskoj ekipi, zajedno sa Andrejom Stanićem i Mihailom Šmitom sa kojima je osvojio još jednu zlatnu medalju u katama i tako na fantastičan način krunisao učešće na Svetskom prvenstvu.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Priznanja „Zvezdina jela“ i „Zvezdin bor“ Jovani Radonjić i Aljoši Petroviću uručio je Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda.

– Čestitke Jovani i Aljoši na ostvarenim rezultatima. Moram vam reći da se osećam izuzetno ponosnim na ovo što sam čuo danas od naših mladih sportista i način kako govore, kao i što smo čuli o pripremama za veliki festival džudoa, najvećeg u Evropi. Ovog vikenda fudbaleri Crvene zvezde su igrali u Kruševcu, košarkaši su igrali u Beogradu, košarkašice u Nišu, odbojkaši i odbojkašice u Beogradu, rukometaši takođe, hokejaši u Sloveniji, vaterpolisti su bili na finalnom turniru Kupa Srbije u Šapcu, turnir stonoteniskih liga Srbije se dva dana održavao u dvorani SD Crvena zvezda… Dakle, naša velika crveno-bela porodica radi mnogo. Ovo je lep akcenat i da sledećeg vikenda svi zajedno odemo i podržimo naše džudiste i džudistkinje, da osvoje prvo mesto i da kad god možemo odemo i podržimo naše sportiste. Drago mi je da „Zvezdin ponedeljak“ traje i da čujemo ovakve divne i lepe priče i od Jovane i od Aljoše koji je rekao da je sport ljubav. I stvarno, to nema nigde kao kod nas u Crvenoj zvezdi i to moramo negovati i čuvati. To je nešto najlepše što nam ne može niko uzeti – istakao je Avramović.

Na kraju događaja, dobitnici priznanja Jovana Radonjić i Aljoša Petrović isekli su tortu i počastili učenike OŠ „Vojvoda Mišić“ i sve prisutne zvezdaše u Red kafeu. Usledilo je druženje i fotografisanje sa sportistima Crvene zvezde.

Kurir sport

01:36 Sportsko društvo Crvena zvezda proslavilo 78 rođendan