NOVI BEOGRAD OSVOJIO KUP SRBIJE: Šampion želi još tri trofeja!

Vaterpolisti Novog Beograda prvi put od osnivanja kluba osvojili su Kup Srbije. Novobeograđani su tako u klupske vitrine doneli četvrti trofej, pošto su prethodno dva puta bili šampioni Srbije, a jednom su trijumfovali i u Jadranskoj ligi.

Do prvog pehara u najmasovnijem domaćem takmičenju stigli su trijumfom na završnom turniru u Šapcu gde su u polufinalu prvo savladali Partizan sa 16:8, a potom su u finalu nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 18:15.

Kapiten Novog Beograda Filip Filipović je na konferenciji za medije čestitao saigračima i stručnom štabu na uspehu i posebno istakao da je ovo finale sa crveno-belima bilo možda i najteže u njegovoj bogatoj klupskoj karijeri u kojoj je osvojio čak 37 trofeja.

„Ova utakmica, ali i sve ono što se prethodnih godina dešavalo Vaterpolo klubu Novi Beograd, čemu smo svi svedoci, je bilo pravo maltretiranje. Međutim, ove godine smo bili jači od svega. Rezultat je na kraju trebalo da bude 18:5, a ne 18:15, da smo igrali samo protiv ekipe Crvene zvezde“, rekao je Filipović i dodao:

foto: VK Novi Beograd/Miodrag Todorović

„Nažalost, u tom finalu Kupa u Šapcu morali smo da se borimo i sa drugima i to je na neki način realnost srpskog vaterpola. Svi mi koji smo se vrartili iz inostranstva, a koji smo prethodnih godina igrali za reprezentaciju i dali nešto ovom sportu, nažalost moramo sada da živimo to kao neku novu realnost. Samim tim ovaj trofej vredi još više, a naravno da Novi Beograd kao klub i ja kao kapiten tima ne želimo da se na ovome zaustavimo. Idemo ka tome da ono što je zacrtano bude i ispunjeno. Sa ovakvim zalaganjem i sa ovakvom energijom, možemo da se nadamo još većim uspesima. Pokazali smo da kada je pristup ovakav i kada je unutar ekipe energija na ovakvom nivou nebitno je ko je u sastavu, a ko nam je rival. Mogu to da budu jedan ili dva protivnika, pokazali smo da smo bolji od svih “, konstatovao je u vrlo emotivnom obraćanju Filipović.

Živko Gocić stao je iza svake izgovorene reči kapitena, zahvalio se igračima i svojim saradnicima u stručnom štabu, a čestitao je i svima u klubu na osvojenom peharu:

„Svi zajedno smo utkali sebe u ovaj trofej, za koji se nadamo da je samo prvi u sezoni i da će ih biti još“, počeo je svoje izlaganje Gocić i potom dodao:

„Sve ovo sam ja ne bih uspeo da uradim bez mog stručnog štaba koji je 24 sata sa mnom na vezi. Bio je ovo zaista pravi timski rad. Kada je na početku sezone saopšteno kakvi su ciljevi, ja sam ih nazvao ralnim. Rekao sam tada da verujem da je to ostvarivo, jer verujem u ove momke. Znam ko su i šta su, dobro znam i šta su uradili u karjerama, kako se zovu i prezivaju i šta sve stoji iza njih, a za ove ostale mlađe što nemaju toliko toga iza sebe znam šta je ispred njih. Uveren sam da će sve biti dobro i u budućnosti“.

Gocić je naglasio da nije siguran da će njegova ekipa da pobedi u svakoj utakmici, ali da veoma veruje u ovaj tim.

„Nisam mađioničar da bih mogao da tvrdim da ćemo da osvojimo sva četiri trofeja ove sezone, ali imena, prezimena i rad koji ovi momci ostavljaju iza sebe mi daju za pravo da verujem u njih i da verujem u naše dobre rezultate u budućnosti“, istakao je Gocić.

Direktor Novog Beograda Slobodan Soro je istakao da je veoma srećan jer je osvajanjem Kupa kompletirana kolekcija domaćih trofeja:

„Nadali smo se ovom peharu i ranije, ali stigao je juče, što mu na neki način daje veću vrednost. Prethodna tri puta smo gubili u finalu. Zato moram da čestitam kapitenu, svim igračima i stručnom štabu, na neverovatnom zalaganju i želji koju su pokazali u svakoj odbrani i svakom napadu. To je nešto što ovaj klub čini ponosnim i što je bila naša ideja kada smo počeli da radimo na ovako visokom nivou. Želimo i u budućnosti da izgledamo ovako kako smo izgledali na ovom finalnom turniru Kupa“, rekao je Soro.

Pred Novobeograđanima je juriš na preostala tri trofeja, u Superligi Srbije, Regionalnoj ligi i Ligi šampiona:

„Pokušaćemo da se okitimo i sa preostala tri pehara, ako je to moguće. Sigurno da ovaj trofej koji smo osvojili u Šapcu je nešto što nam daje pozitivnu energiju, govori nam da smo na pravom putu i da je način kako radimo baš onakav kakav treba da bude“, zaključio je Soro.

Kurir sport