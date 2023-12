EURACTIV INTERVJU - JANOŠ BOKA, MINISTAR MAĐARSKE ZA EU: Srbija je na dobrom putu evropskih integracija

U sklopu priprema za predstojeće predsedavanje Mađarske Savetom EU, koje će ova zemlja preuzeti u drugoj polovini 2024. godine, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije ugostilo je visoke zvaničnike Mađarske, ministra za evropske poslove Janoša Boku i državnog sekretar Barna Pal Žigmonda.

Kako nam je rečeno u Ministarstvu za evropske integracije, razgovori sa mađarskim kolegama su bili srdačni, a obe strane su iskazale volju za dalji rad na unapređenju odnosa između dve zemlje. Što se tiče procesa evropskih integracija Srbije, Mađarska kontinuirano podržava našu zemlju da ubrza proces evrointegracija i dođe do cilja što je pre moguće.

Ministar Janoš Boka dao je intervju portalu Euractiv Srbija i govorio o procesu evrointegracija Srbije, kao i bilateralnim odnosima Srbije i Mađarske.

Kako trenutno vidite proces evropskih integracija Srbije? Da li je naša zemlja na dobrom putu ka članstvu u EU?

Možda bi trebalo da počnemo sa osnovama. Srbija je suverena zemlja i ponosna nacija. Srbija je donela suverenu odluku da svoju budućnost vidi u Evropskoj uniji i odlučila da krene u proces pristupanja koji će jednog dana dovesti do punopravnog članstva Srbije. Mislim da je ovo bila veoma odgovorna odluka, ispravna odluka i ja to u potpunosti pozdravljam i podržavam.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Mađarska i mađarska vlada će dati sve od sebe da pomognu Srbiji u ovom procesu da on bude što brži. Koliko shvatam, Srbija je uspostavila neophodne strukture za profesionalno vođenje pristupnih pregovora. Oni imaju administrativne kapacitete da ove postupke sprovode brzo, brže nego što se trenutno vode. Dakle, iz ove perspektive mislim da - DA, Srbija jeste na pravom putu ka EU.

Prema Vašem mišljenju, koje su ključne stvari koje bi Srbija morala da uradi kako bi ubrzala proces integracija?

Moje shvatanje procesa pristupanja Evropskoj uniji je da bi ono trebalo da bude zasnovano na zaslugama, kao i da procedura bude objektivna, što znači da postoje određeni preduslovi i zahtevi koje zemlja treba da ispuni. Mislim da Srbija čini sve da ispuni ove kriterijume i to je čak prepoznato u godišnjem izveštaju Komisije o proširenju, koji pozdravlja dostignuća i napredak Srbije. Srbija ispunjava postavljene uslove, to vide evropske institucije, to vidi i Mađarska, kao sused Srbije, i mislim da Srbija treba da ostane pri trenutnom pristupu, da konkretno i objektivno sprovodi proces kako to zahteva procedura pristupanja.

Kako komentarišete evroskepticizam u Srbiji? Istraživanja pokazuju da je u porastu, uprkos odlučnoj politici vlade da čvrsto ostane na putu EU.

Objasniću to kroz predstavu koja mi se dopala - Romeo i Julija. Ta predstava zahteva i Romea i Juliju. Ako bi u predstavi bio samo Romeo, teško da bi taj komad bio tako dobar. Mislim da ovo donekle opisuje situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Mislim da bi EU mogla mnogo više da učini da se ubrza proces pridruživanja Srbije, jer su i vlada i društvo spremni.

Mislim da je proces pristupanja došao u poziciju da je više ispolitizovan nego što je bio ranije i da se ponekad u tom procesu menjaju zahtevi i uslovi, a ponekad se postavljaju politički preduslovi za postizanje napretka, što ne bi trebalo da bude slučaj. Dakle, smatram da je deo negodovanja u Srbiji o brzini procesa pristupanja posledica nedostatka političke posvećenosti i rešenosti Evropske unije da se proces što više ubrza.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Kada Srbija realno može očekivati otvaranje klastera 3?

Evropska komisija je već utvrdila da postoje preduslovi za otvaranje Klastera 3. To je slučaj već nekoliko godina. U potpunosti delim ocenu Komisije da je klaster 3 već trebalo da bude otvoren. Mislim da nije otvoren iz čisto političkih razloga, koji su van domašaja Srbije i srpske vlade. Dakle, ono što možemo da uradimo, barem ono što radi Mađarska, jeste da pokušavamo da ubedimo sve države članice uključene u proces - da donesu ispravnu odluku i da pregovore o pristupanju zadrže kao cilj u ovom procesu.

Kada će Srbija realno konačno biti deo evropske porodice?

To nažalost ne mogu da kažem. Ono što mogu da kažem jeste da gledajući spremnost Srbije, teoretski, mislim da bi bilo moguće ili bi trebalo da bude moguće da Srbija u narednom institucionalnom ciklusu uđe u Evropsku uniju, koji je pred kraj 2029. godine, kada EU osmisli svoj sledeći finansijski okvir, sedmogodišnji budžet. Ovu pripremu treba uraditi uz pretpostavku da je Srbija već članica Evropske unije.

Kakvi su odnosi Mađarske i Srbije?

Istorijski gledano, mislim da su mađarsko - srpski odnosi na istorijskom vrhuncu. Mislim da smo uspeli da prevaziđemo međusobne zamerke i terete i otvorimo novo poglavlje u odnosima naših zemalja. Mislim da postoje ekonomske mogućnosti za zajednički rast i napredak. Smatram da i vlade i zainteresovane strane privrednih subjekata traže načine i sredstva da unaprede ovaj odnos. Vidim mnogo perspektive u napredovanju.

Kurir.rs/Euractiv Srbija