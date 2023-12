"NEĆE PRIZNATI PORAZ TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE" Lutovac: Da li Bajden pravilno rasuđuje? Pitanje je kada će DIĆI BELU ZASTAVU

Profesor i doktor Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima o svetskim promenama izazvanim nakon rata u Ukrajini i u Izraelu.

foto: Kurir, Shutterstock

Rat u Ukrajini ušao je u 658 dan, sukob Izraela i Hamasa u 68 dan.

Prokomentarisao je susret predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika SAD Džozefa Bajdena.

- Niko neće da prizna poraz, posebno ne u ovoj predizbornoj kampanji. Ako ste pratili obraćanje na jevrejskom prazniku kojem je prisustvovao predsednik Bajden, koji je počeo da priča, potpuno odsutno, da je njegov otac preživeo 7. oktobar, i da priča potpuno nepovezane stvari. Sa pravom se pitamo da li on pravilno rasuđuje? Pitanje je da li svetska javnost prepoznaje to njegovo stanje? Siguran sam da on neće biti kandidat u sledećem mandatu... - istakao je Lutovac.

On dodaje da na globalnom nivou nema ispravnog rasuđivanja i prokomentarisao je situaciju u kojoj se nalazi Ukrajina.

- Ako sada, nakon ove rovovske brobe ne bude donacija, oni ne mogu da pružaju otpor Rusiji i pitanje je dana kada će dići belu zastavu. Siguran sam da će polazna tačka biti drugačija, i milsim da sada Rusija ima drugačije stavove...

Kurir.rs

