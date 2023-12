AMERIČKA PORUKA UKRAJINI: Pripremite se za sopstvenu proizvodnju oružja! Stručnjaci: Ovo su četiri moguća NASLEDNIKA ZELENSKOG

Strašno upozorenje stiglo je od militantne grupe Hamas. Kako oni navode, neće biti pregovora sa Izraelom o oslobađanju talaca sve dok traju borbe.

S druge strane, ministarstvo odbrane Izraela tvrdi da su Hamasovi bataljoni na severu Gaze na ivici da budu razbijeni, a izraelski ministar odbrane Joav Galant upozorio je Hamas.

A dok se ratu na Bliskom istoku ne nazire kraj, planetu je uzdrmala vest da je nestao ruski opozicionar Aleksej Navaljni koji se nalazi na izdržavanju 19-godišnje zatvorske kazne.

Njegovi advokati rekli su da su izgubili kontakt sa svojim klijentom i da ne znaju gde se nalazi.

Više o ovim temama govorili su gosti jutarnjeg programa "Redakcija", a to su Milan Đukić, advokat i prof.dr Dragan Radenović, akademik - koji se javio uživo iz Moskve za Kurir televiziju.

Radenović je komentarisao odlazak Zelenskog kod Bajdena, pa je rekao da NATO neće podržavati Ukrajinu u budućnosti:

- Sve je u toku, mada je već prihvaćeno rešenje da SAD, Engleska i NATO u celini ne mogu dalje podržavati Ukrajinu. Posebno interesantan je zahtev oružanih sila ova tri subjekta da Ukrajinci zadrže pozicije tokom zime, pa da se pripreme na sopstvenu proizvodnju oružja i drugih potreba vojnog karaktera jer ovi više ne mogu da im pomažu. Posebno dramatično je što su izabrana četvorica mogućih naslednika Zelenskog i vrlo je verovatno da će se to desiti. Pojaviće se novi predsednik Ukrajine u skorom vremenu, a to znači da se može nešto novo očekivati.

Potom se osvrnuo na same kandidate:

- Jedan od njih je Kličko, čovek skromnih intelektualnih mogućnosti, ali i ovi drugi, to su jedan general i jedna dama, isto iz Ministarstva odbrane, to govori da je sve to samo privremeno rešenje do konačnog završetka ovog sukoba, koji će na žalost Ukrajine, biti završen kapitulacijom i to bezuslovnom. O tome se ne govori u Rusiji ovde, to sam čuo na programima poljske televizije.

S obzirom na to da se za predsednika Ukrajine provlači i ime Vlaerij Zalužni, Đukić je komentarisao njegov odnos sa Zelenskim:

- Odnos njih dvojice nije sjajan, malo je problematičan, i to se zna odavno. Razlog je što vojska kao i svaka ne dozvoljava da se političari previše mešaju u tematske, stručne stvari vezane za rat. Zelenski je imao tu osobinu, a Zalužin to nije dozvolio. Zalužin je neko ko je uspeo da zaustavi rusku agresiju i da povrati teritorije Ukrajine. Znate da su ruske službe bez uspeha puštale informacije da je poginuo, da ga nema, jer su to sve ljudi koji u ukrajinskoj javnosti imaju ozbiljan autoritet. Zalužin je u jednom intervjuu objasnio šta se desilo sa njihovom kontraofanzivom i nije rekao da je zašla u ćorsokak, već da bez ozbiljne podrške avijacije, koju su očekivali od Amerike, ne mogu očekivati rezultati kakve su imale Ukrajina i Amerika.

Đukić je rekao da smatra da Ukrajina neće kapitulirati:

- Americi se to nije svidelo, jer su smatrali da nivo pomoći koji su poslali u Ukrajini, sasvim dovoljni. Tu je nastao jaz, a sada je kulminirao. Nisam siguran da će Ukrajina kapitulirati, verovatno će biti podeljena nekim primirjem, a na tu teritoriju će pasti gvozdena zavesa i to na neko vreme.

