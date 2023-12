OVE 4 ZEMLJE EU POKAZUJU RAZUMEVANJE ZA PUTINA?! Bivši ambasador: Amerka ima razloga za zabrinutost, u arapskim zemljama USIJANO

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je sinoć rezoluciju kojom se poziva na hitan prekid vatre u Pojasu Gaze. Za usvajanje rezolucije glasale su 153 zemlje, protiv je bilo 10, a uzdržane su bile 23 članice UN. Među državama koje su podržale rezoluciju je i Srbija, a protiv su bili Izrael i Sjedinjene Američke Države.

foto: AP/Fatima Shbair

Rezolucijom se traži "momentalan humanitarni prekid vatre", kao i da se "sve strane pridržavaju svojih obaveza prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo, posebno u pogledu zaštite civila". Pored toga, poziva se na "trenutno i bezuslovno oslobađanje svih talaca" i na "obezbeđivanje pristupa humanitarne pomoći" u Pojas Gaze.

Ambasador Izraela pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan izjavio je danas da će Generalna skupština UN glasati o "još jednoj licemernoj rezoluciji". Ovim povodom u jutarnjem programu gostovali su Marko Matić iz Centra za odgovorne medije, a preo vibera se uključio Milovan Božinović, diplomata i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj.

foto: Kurir televizija

- Ovom rezolucijom Izrael i SAD nastavljaju da gube svetski kredibilitet. jer ovo što se događa u Gazi neprihvatljivo je u svakom pogledu. Amerika se izoluje iz matice svetskog kretanja. Mnoge arapske države su direktno vezane za SAD. To je pored Ukrajine još jedna oblast gde Amerika kad se na kraju svedu računi gubi. Ako vi imate u Gazi po svim proračunima veći broj civilnih žrtava nego u bilo kom prethodnom ratu uključujući i svetske ratove, onda tu nešto zaista nije u redu i to se mora zaustaviti - rekao je Božinović.

Matić je konstatovao da se sa povećanjem civilnih žrtava u Gazi smanjuje podrška Izraelu:

foto: Kurir televizija

- Ono što je jasno jeste da se klatno od apsolutne podrške Izrealu, kako se povećava broj civlnih žrtvava, postepeno pomera ka apsolutnoj osudi onoga što Izrael radi. Izrael dobija u vojnom smislu, ali gubi u diplomatskom. Kada pogledate šta je cilj ove operacije treba biti svestan toga da Hamas nije samo organizacija, već i ideja. Vi i da fizički uništite organizaciju ideja će preživeti i stvorićete neki novi Hamas. Al kaida kad je bila na ivici uništenja, stvorila se islamska država. Siguran sam da Izrael ne može da ostvari svoj cilj. Ukoliko se SAD izgubi vezu sa arapskim zemljama. Potencijalno formiranje koalicije arapskih zemalja bio bi problem veći od Hamasa!

Božinović se saglasio i rekao da bi gubitak arapskih zemalja bio veliki za SAD i konstatovao da u arapskim zemljama rastu emocije zbog stradanja Palestinaca u Gazi.

Sagovornici su potom prešli na temu Ukrajine.

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

- Ako gledate količinu vojne pomoći Amerike Ukrajini, ona je počela da se smanjuje od početka ukrajinske kontraofanzive. Drastično je smanjena. Ukrajinci su upozoravali da ako ne bude ozbiljnije pomoći nema ozbiljnije ofanzive. Videli smo da su te oklopne jedinice bili laka meta ruske vojske. Sama činjenica da je Ukrajina preživela je veliki uspeh za Ukrajinu. Novčana pomoć će Ukraini će, međutim, najverovarnije biti izglasana, jer u pitanju su strateški interesi SAD.

Povodom navoda nemačkog Špigla da u EU postoje zemlje koje kako se navodi razumeju Putina, a uglavnom se navode Slovačka, Austrija, Mađarska i Holandij Božinović je rekao:

- Ne bih rekao da se radi o nekom novom sentimentu prema Rusije, već nazapadu dolazi do laganog otrežnjenja povodom sukoba u Ukrajini. Ono što mi vidimo jeste saznanje koje se inače moglo predvideti i pre početka tog sukoba, a to je da naoružavanje Ukrajine nije put kojim će ona rešiti svoje probleme sa Rusijom.

03:43 OVE 4 ZEMLJE EU POKAZUJU RAZUMEVANJE ZA PUTINA?! Bivši ambasador: Amerka ima razloga za zabrinutost, u arapskim zemljama USIJANO

- Ta država je u ovom momentu praktično uništena. Pitanje je kako može da se vrati u pređašnje stanje. Kad neko kaže daćemo 50.000.000 na oružnje, on ne pomaže već odmaže Ukrajini. Ukrajina je duplo manja po broju stanovnika. To konsolidovati u funkcionalnu državu to će biti đavolski teško i zadatak za naredne decenije. Rusija je okupacijom Donbasa zauzela teritoriju koja je 40 bruto nacionalnog dohotka. Na tom mestu je dakle glavno bogatstvo Ukrajine.

Kurir.rs/M.V.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:02 OVO JE KISINDŽEROVA FORMULA MIRA KOJU JE ZELENSKI ODBIO Drašković: Ukrajina mogla biti primljena u NATO, postojao je JEDAN USLOV